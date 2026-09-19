Đaci iz Deliblata osvojili drugo mesto na regionalnoj smotri

Učenici prvog razreda Osnovne škole „Paja Marganović“ iz Deliblata ostvarili su izuzetan uspeh osvojivši drugo mesto na regionalnoj „Pažljivkovoj smotri 2026“, koja je održana u Golupcu. Ovim rezultatom najmlađi đaci su na najbolji način predstavili svoju obrazovnu ustanovu i opštinu Kovin na regionalnom nivou.

Sjajan timski rad i visoko znanje o saobraćaju

Ekipa koja je donela srebro u Južni Banat nastupila je u sastavu Jovana Bačković, Dušan Krstić, Mateja Rezač i Leontina Augustin, a predvodila ih je učiteljica Svetlana Rezač. Plasman na ovo regionalno takmičenje oni su izborili nakon prethodnog trijumfa i uspeha na opštinskom nivou smotre koji je organizovan u Kovinu.

Tokom nadmetanja u Golupcu, prvaci iz Deliblata su pokazali zavidan nivo teorijskog znanja o pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju. Pored toga, mališani su se istakli izuzetnom sposobnošću za timski rad, brzom koordinacijom i odličnim snalaženjem u različitim simuliranim saobraćajnim situacijama.

Projekat koji spasava živote najmlađih

„Pažljivkova smotra“ je prepoznatljivi deo velikog nacionalnog projekta edukacije dece predškolskog i školskog uzrasta o bezbednosti u saobraćaju. Kroz pažljivo osmišljene i zanimljive zadatke, kviz-pitanja i zajednički rad, najmlađi učesnici na interaktivan način usvajaju osnovna pravila ponašanja na putu od kuće do škole. Na taj način stiču trajna znanja koja su od ključnog značaja za njihovo sigurno učešće u svakodnevnom saobraćaju.

Povodom ovog velikog uspeha, Opština Kovin uputila je zvanične čestitke učenicima OŠ „Paja Marganović“, njihovoj učiteljici Svetlani Rezač, kao i upravi škole, uz želje da i u budućnosti nastave da nižu sportske i edukativne uspehe i dostojno predstavljaju svoju lokalnu zajednicu.

(Opština Kovin)