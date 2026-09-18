Festival jabuke 21. septembra u Crepaji

Crepaja će u ponedeljak, 21. septembra, biti u znaku jabuke, tradicije i domaćih proizvoda. Posetioci će na tradicionalnom Festivalu jabuka imati priliku da vide i degustiraju brojne proizvode od jabuke ali i da pogledaju druge domaće proizvode, kao i razne rukotvorine.

Festival jabuka u Crepaji koji Udruženje žena „Vidovdan“ organizuje više od jedne decenije okuplja žene koje svojim znanjem, kreativnošću i tradicionalnim receptima čuvaju domaću proizvodnju i predstavljaju je široj javnosti.

Ovogodišnja manifestacija biće održana u ponedeljak, 21. septembra, sa početkom u 16 časova, na platou iza Mesne zajednice u Crepaji, prenosi RTV Kovačica. Svoje proizvode predstaviće 16 udruženja žena iz opština Kovačica, Pančevo i Opovo, kao i pojedinci koji će posetiocima ponuditi različite domaće proizvode, među kojima će posebno mesto zauzeti specijaliteti pripremljeni od jabuke.

Pored izložbenog dela, program će obogatiti nastup folklornog ansambla i ženske pevačke grupe „Sveti Sava“, a za učesnike će biti organizovana i zanimljiva takmičenja. Snage će odmeriti u četiri kategorije – u izboru najlepše ukrašenog štanda, najukusnijeg kolača od jabuke, sečenju najtanjeg i najdužeg rezanca, kao i u tradicionalnom takmičenju u ljuštenju jabuka.

Festival će biti prilika ne samo za druženje i promociju domaćih proizvoda, već i za povezivanje udruženja žena i predstavljanje njihovog rada, kreativnosti i preduzetničkog potencijala.

Nakon završetka manifestacije, za sve učesnike i goste biće priređen koktel. Festival jabuka tako će još jednom spojiti tradiciju, domaće ukuse i kreativnost, uz druženje i predstavljanje vrednih žena i proizvođača iz ovog dela Banata.

(RTV Kovačica)