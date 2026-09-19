Vatrogasci iz Glogonja satima gasili veliki požar u ataru Opova

Četvoročlana ekipa operativne jedinice Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Glogonj učestvovala je u uspešnoj akciji gašenja velikog požara koji je izbio u ataru Opova.

U bliskoj koordinaciji i sadejstvu sa pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Opovo, glogonjski dobrovoljci su proveli više sati na terenu kako bi lokalizovali i potpuno obuzdali vatru koja je pretila da se proširi na više lokacija.

Tokom zahtevne intervencije, vatrogasci su se borili sa plamenom koji je zahvatio suvu strnjiku, nisko rastinje i trsku.

Zahvaljujući brzoj reakciji i požrtvovanosti ekipa na terenu, sprečene su teže posledice, a tokom akcije gašenja utrošeno je čak 10.000 litara vode. Ova intervencija još jednom je pokazala ključan značaj i spremnost dobrovoljnih vatrogasnih društava u Južnom Banatu prilikom reagovanja u kriznim situacijama na otvorenom prostoru.

(Pančevac)