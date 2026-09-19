Etno duga u Uzdinu: Rumunska jela i nošnje spojili tradiciju i različitost

Udruženje žena „Bunicuțele“ uspešno organizovalo manifestacije koje slave kulinarsko nasleđe i zajedništvo naroda Vojvodine.

Udruženje žena „Bunicuțele“ iz Uzdina uspešno je organizovalo dve tradicionalne manifestacije koje su u subotu, 19. septembra 2026. godine, spojile kulinarsku tradiciju i etničku raznolikost Južnog Banata.

Kroz događaje pod nazivom „Krompir, najčešća namirnica“ i „Etno duga“, ovo mesto postalo je središte očuvanja tradicije, okupljajući brojne učesnike i goste iz zemlje i inostranstva.

Ukus starih vremena: Tradicionalne „vălușche în danf“

Od ranih jutarnjih časova, vredne članice udruženja „Bunicuțele“ pripremale su čuvene „vălușche în danf“, tradicionalni rumunski recept koji je vremenom postao prepoznatljiv simbol i zaštitni znak ovog udruženja. Prepoznatljivi ukusi i mirisi nekadašnjih vremena ponovo su okupili meštane svih generacija, u okviru programa koji je u potpunosti posvećen očuvanju i promociji lokalnog gastronomskog nasleđa.

Revija narodnih nošnji i gosti iz Rumunije

U okviru centralnog dela manifestacije „Etno duga“, učešće su uzela brojna udruženja žena sa teritorije opštine Kovačica, koja su ponosno predstavila raskošne i autentične rumunske, srpske, mađarske i slovačke narodne nošnje. Pored njih, bogatstvo svoje tradicije prikazala su i partnerska udruženja iz drugih rumunskih sela širom Vojvodine.

Poseban doprinos manifestaciji dali su učenici Osnovne škole „Sveti Đorđe“ iz Uzdina i gostujući umetnici iz Rešice u Rumuniji, koji su izveli bogat kulturno-umetnički program.

Privatni kolekcionari iz Rumunije, koji su lokalnoj publici ekskluzivno predstavili retke i vredne delove istorijskih narodnih nošnji.

Ovaj festivalski dan u Uzdinu na najlepši način je dokazao kako hrana, narodna nošnja i kulturno nasleđe mogu uspešno da spoje različite generacije i zajednice, ostavljajući trajan trag u prenošenju nematerijalne tradicije na buduća pokolenja.

(Pančevac/RTV Kovačica)