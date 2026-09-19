U Opovu održana projekcija ruskog filma „Marja-umetnica“

U Društvenom centru Opovo uspešno je održana projekcija sovjetskog klasika „Marja-umetnica“, filma iz Zlatne kolekcije Državnog filmskog fonda Rusije. Ovaj događaj organizovan je u okviru šireg projekta „Nedelja ruskog dečjeg filma – Čarobni svet bajke“, koji se realizuje uz grant podršku Fonda „Ruski svet“.

Brojna publika svih generacija imala je priliku da uživa u vanvremenskoj priči koja kroz avanture i iskušenja glavnih junaka prenosi univerzalne poruke o pobedi dobra nad zlom, vernosti i snazi iskrene ljubavi. Za savremene školarce, ovaj susret sa kinematografijom iz prošlog veka predstavljao je svojevrsno putovanje kroz vreme i priliku za bliže upoznavanje sa ruskom kulturom, tradicijom i jezikom.

Organizator ove uspešne kulturne manifestacije je Udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu — Rusija u duši“ iz Opova. Projekat nastavlja da povezuje film, književnost i dečje stvaralaštvo, jačajući kulturni dijalog i saradnju između Srbije i Rusije.

(Pančevac)