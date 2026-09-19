Tri bronze za Akademiju Jočić na jakom Kupu Crvene zvezde

Tri bronze za džudiste Akademije Jočić na prestižnom Kupu Crvene zvezde.

Džudisti starčevačkog kluba Akademija Jočić ostvarili su danas, 19. septembra 2026. godine, zapažen uspeh na izuzetno jakom Međunarodnom turniru „Kup Crvena zvezda“ u Beogradu. Na ovom prestižnom takmičenju snage je odmerilo čak 612 takmičara iz 57 klubova iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. U izuzetno oštroj i masovnoj konkurenciji, tim iz Starčeva nastupio je sa 11 takmičara i uspeo da osvoji tri vredna odličja.

Sve tri bronzane medalje za Akademiju Jočić osvojene su nakon lavovskih borbi, a takmičari su pokazali visok nivo spremnosti:

Radan Čigoja: U kategoriji mlađih pionira, Čigoja je do bronze stigao nakon dve ubedljive pobede i jednog pretrpljenog poraza.

Nikola Maletić: Uz skor od jedne pobede i jednog poraza, Maletić je obezbedio treće mesto, a u direktnom i neizvesnom meču za bronzu pobedio je svog klupskog druga Vojina Uroševa, koji je takmičenje završio na odličnom petom mestu.

Uroš Stojanović: Osvojio je treće odličje za Starčevce na ovom turniru, potvrdivši dobar rad i kontinuitet kluba u muškim kategorijama.

Današnji uspešan tim na Kupu Crvene zvezde predvodio je trener Marko Jočić. Iz stručnog štaba poručuju da je za ostale takmičare, koji ovog puta nisu stigli do postolja, učešće na ovako masovnom međunarodnom turniru predstavljalo jednu veliku lekciju i neprocenjivo iskustvo.

Akademija Jočić ovim rezultatima još jednom dokazuje da se u Starčevu stvara nova generacija uspešnih džudista, a klub već od sutra nastavlja sa jakim treninzima i ide u nove sportske pobede.