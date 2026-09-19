Koković: Sutra moramo biti pravi za pozitivan rezultat

Svoja očekivanja pred još jedan izazov u domaćem šampionatu izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Specifična situacija za nas u smislu da je samo dva dana prošlo od utakmice sa Crvenom zvezdom. Ta utakmica je zahtevala od nas veliki napor, kako mentalno tako i fizički. Bila je velika potrošnja na svakom planu. Kao što sam rekao, posle utakmice naš prevashodni cilj je bio da se što pre oporavimo i pripremimo za sledećeg protivnika. To je priroda posla kojim se bavimo, uvek je potrebno dokazivati se iznova i bez obzira kakav mi utisak ostavili protiv Crvene zvezde, mi tu utakmicu moramo da arhiviramo što pre, da naučimo iz analize, a ujedno i da se pripremimo za našeg sledećeg protivnika koji zaslužuje maksimalan respekt.

Radi se o jako kvalitetnoj ekipi, postoje tu elitno talentovani mladi igrači i iskusni igrači koji imaju velike karijere iza sebe. Sutra nas očekuje veliki izazov, jer se radi se o izuzetnoj ekipi. Mi želimo da pružimo dobar performans, kako bi u nekom mirnom tonu otišli na pauzu koja nas očekuje i kako bi mirno mogli da radimo pred nastavak sezone koji sledi posle reprezentativne pauze. Momci koji su odigrali grom minuta protiv Crvene zvezde su u procesu oporavka i ja se nadam da su se dovoljno oporavili kako fizički tako i mentalno. Naš medicinski tim je, kao i uvek, uradio fantastičan posao i bez ikakvog izgovora i alibija, spremamo se za sutrašnju utakmicu.

Da li je u ovom trenutku teža fizička ili psihološka priprema utakmice usled emotivnog pražnjenja?

– Te stvari su povezane, vuku jedna drugu, tako da moramo da se oporavljamo kako fizički tako i psihološki, a ujedno i da prezentujemo igračima sledećeg protivnika, da im damo nove informacije o tome kako sledeći protivnik igra. Veliki izazov za nas, ali bez ikakvog alibija i pravljenja neke odstupnice, mi sutra moramo da budemo pravi ako hoćemo da izvučemo pozitivan rezultat.

Na prethodnoj utakmici, podrška sa tribina je mnogo značila našim igračima i bila im dodatni motiv na terenu. Zato pozivamo sve plavo-bele pristalice da i ovog puta budu uz ekipu na putu do novih uspeha!

(FK Železničar)