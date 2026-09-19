Naučnici predstavili pet ključnih koraka za spas planete

Međunarodni tim vodećih svetskih naučnika i klimatskih eksperata predstavio je sveobuhvatan strategijski plan koji sadrži pet ključnih i hitnih poteza sa ciljem da se zaustavi globalno zagrevanje i preokrene klimatska kriza u narednih pet godina.

Prema njihovim rečima, prozor za akciju je mali, ali planeta i dalje ima šansu ako se odmah pristupi sistemskim promenama.

Stručnjaci naglašavaju da dosadašnji spori protokoli moraju biti zamenjeni radikalnim i brzim merama u sektorima koji najviše utiču na emisiju gasova sa efektom staklene bašte.

Plan naučnika fokusiran je na sledećih pet stubova odbrane planete:

Ekspresna tranzicija na obnovljive izvore energije: Potpuna obustava subvencionisanja fosilnih goriva i masovno preusmeravanje budžeta u solarnu energiju i energiju vetra.

Radikalna reforma poljoprivrede i proizvodnje hrane: Prelazak na održive oblike obrade zemljišta i drastično smanjenje industrijskog uzgoja stoke koji produkuje visoke nivoe metana.

Masovno pošumljavanje i zaštita postojećih ekosistema: Stroga zabrana seče prašuma u basenu Amazona i Konga, uz globalne akcije sadnje autohtonih vrsta drveća.

Uvođenje stroge cirkularne ekonomije: Potpuno eliminisanje plastike za jednokratnu upotrebu i uvođenje zakonske obaveze stopostotne reciklaže za industrijske gigante.

Klimatsko finansiranje i solidarnost: Obaveza razvijenih zemalja, kao najvećih zagađivača, da hitno finansiraju zelene projekte u zemljama u razvoju koje najviše trpe posledice promena.

Naučnici su u svom proglasu poslali jasnu poruku svetskim liderima i korporacijama, napominjući da rešenja više nisu u domenu teorije, već isključivo političke volje. Vreme za debate je isteklo, a narednih pet godina definisaće sudbinu života na Zemlji za naredne vekove.

(Pančevac/Euronwssrbija)