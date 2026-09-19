Snežana Marjanov: Decenija uspeha i rada naših Pančevki

Udruženje žena „Pančevke“ Gornji grad ove godine proslavlja veliki jubilej – deset godina postojanja i uspešnog rada. Kroz njihove prostorije prošle su stotine kreativnih ideja, humanitarnih akcija i unikatnih rukotvorina, a ove jeseni članice udruženja odlučile su da svoje bogato znanje ponovo besplatno podele sa sugrađanima. Do 25. septembra u toku su prijave za besplatne dvomesečne radionice veza i heklanja, koje zvanično počinju 1. oktobra.

Očuvanje zanata kroz opuštanje i razgovor

Predsednica udruženja, Snežana Marjanov, ističe za RTV Pančevo da su ove radionice mnogo više od samog učenja starih zanata. One predstavljaju savršen način za beg od svakodnevnog stresa i priliku za sklapanje novih prijateljstava. Kako naglašava, vrata udruženja na adresi Žarka Zrenjanina broj 5 otvorena su apsolutno svima.

„Poenta je da se okupimo, da se družimo, to je rasterećujuće, da što više nas to bude. Imamo žene u udruženju koje to zaista jako lepo rade i šteta je to ne podeliti sa nekim i ne naučiti još nekoga da to može da radi. A samim tim i neka mogućnost da se nama i neko priključi. Što da ne.“

Za učešće nije potrebno nikakvo predznanje, niti kupovina materijala, jer je udruženje obezbedilo sve što je neophodno za rad. Dinamika časova, koji se najčešće održavaju subotom popodne i traju po tri sata, uvek se prilagođava polaznicima.

„Nije potrebno niti kakvo predznanje, niti kakva oprema, mi to sve obezbeđujemo. Uglavnom mi naumimo jednu dinamiku dešavanja tih radionica, međutim, to se u međuvremenu vrlo često i promeni. U dogovoru sa polaznicama bude da nekad nekom ne odgovara, pa se kombinujemo da ugodimo tako da što više njima odgovara termin održavanja.“

Ko stoji iza radionica i da li ima mesta za muškarce?

Glavni stubovi predstojećih radionica biće iskusne članice udruženja koje poseduju redak dar – da komplikovane tehnike prenesu na jednostavan način.

„To su naša Elena, naša Branka, one to toliko fantastično rade. A manje-više što rade, nego što umeju da prenesu znanje. Neko ume to dobro da radi, a ne ume da prenese znanje. A njih dve, to već imamo iskustva sa tim, izuzetno lepo prenose.“

Iako istorija udruženja pokazuje da su žene najverniji polaznici, Snežana Marjanov kroz osmeh poziva i jači pol da razbije predrasude i oproba se u kreativnom radu.

„Vi kažete da ne moraju biti samo dame, ali uglavnom budu samo dame. Nismo još imali prilike da nam se prijavi muškarac na tim radionicama, što ne znači da neće biti. Tako da, mogu da se prijave, mogu da dođu, mogu da se učlane, možda im se dopadne naša energija, naš sistem funkcionisanja, pa nam se i priključe.“

Kreativni haos i jesenji planovi

Život u udruženju „Pančevke“ nikada ne stoji u mestu.

Svaki ponedeljak rezervisan je za sastanke na kojima se kroje planovi za buduće akcije, ali i stvara magija od različitih materijala – od slikanja na staklu, preko dekupaža, pa sve do modernog heklanja pamučnim trakama.

„Kod nas se dogovaramo i ko će gde da ide, i ko će kada da dežura u našim prostorijama, a naravno, uvek nešto i uradimo. U našem udruženju zaista je raznovrsno. Imamo i ženu koja radi dekupaž, imamo i nas koje crtamo na staklu, koje heklaju, koje vezu… Tako da kod nas ima dosta toga da se nabavi. Trudimo se, svaka od nas pravi i neke aranžmane povodom nekih praznika. Onda se trudimo da naše izloge dekorišemo u skladu sa periodom godine. Sad pripremamo žir, šišarke, ovo-ono, da spremimo da to bude u jesenjem izdanju.“

Jubilarna godina donela im je i najzahtevniji izazov do sada – organizaciju Preobraženskih dana u avgustu, koji su ove godine oborili sve rekorde posećenosti. Uspeh manifestacije, kako navodi predsednica, rezultat je zajedništva celog Pančeva.

„To je jedan zaista veliki posao koji je sada iza nas. Bilo je onako dosta naporno sve to pripremiti. Opet kažem i uvek kažem, mi to nikada ne bi mogli da nemamo podršku našeg grada, naše mesne zajednice, škole, crkve, vrtića, svih institucija koje mogu da nam pomognu. Svi nam izlaze u susret, tako da veliko hvala njima. Mi svake godine sami sebi dajemo neki novi domaći zadatak i trudimo se da uvek izađemo narodu u susret.“

Pred „Pančevkama“ je radna i dinamična jesen. Već 19. septembra učestvuju u velikoj humanitarnoj akciji, a odmah zatim slede pripreme za čuvene manifestacije „Banatski hleb“ u Banatskom Novom Selu i „Miholjske dane“ u Opovu, gde će ponovo ponosno predstaviti tradiciju i kreativnost svog kraja.

(Pančevac/RTV Pančevo)