Pančevo
Snežana Marjanov: Decenija uspeha i rada naših Pančevki
Pančevo
17:00
19.09.2026
„Poenta je da se okupimo, da se družimo, to je rasterećujuće, da što više nas to bude. Imamo žene u udruženju koje to zaista jako lepo rade i šteta je to ne podeliti sa nekim i ne naučiti još nekoga da to može da radi. A samim tim i neka mogućnost da se nama i neko priključi. Što da ne.“
„Nije potrebno niti kakvo predznanje, niti kakva oprema, mi to sve obezbeđujemo. Uglavnom mi naumimo jednu dinamiku dešavanja tih radionica, međutim, to se u međuvremenu vrlo često i promeni. U dogovoru sa polaznicama bude da nekad nekom ne odgovara, pa se kombinujemo da ugodimo tako da što više njima odgovara termin održavanja.“
„To su naša Elena, naša Branka, one to toliko fantastično rade. A manje-više što rade, nego što umeju da prenesu znanje. Neko ume to dobro da radi, a ne ume da prenese znanje. A njih dve, to već imamo iskustva sa tim, izuzetno lepo prenose.“
„Vi kažete da ne moraju biti samo dame, ali uglavnom budu samo dame. Nismo još imali prilike da nam se prijavi muškarac na tim radionicama, što ne znači da neće biti. Tako da, mogu da se prijave, mogu da dođu, mogu da se učlane, možda im se dopadne naša energija, naš sistem funkcionisanja, pa nam se i priključe.“
„Kod nas se dogovaramo i ko će gde da ide, i ko će kada da dežura u našim prostorijama, a naravno, uvek nešto i uradimo. U našem udruženju zaista je raznovrsno. Imamo i ženu koja radi dekupaž, imamo i nas koje crtamo na staklu, koje heklaju, koje vezu… Tako da kod nas ima dosta toga da se nabavi. Trudimo se, svaka od nas pravi i neke aranžmane povodom nekih praznika. Onda se trudimo da naše izloge dekorišemo u skladu sa periodom godine. Sad pripremamo žir, šišarke, ovo-ono, da spremimo da to bude u jesenjem izdanju.“
„To je jedan zaista veliki posao koji je sada iza nas. Bilo je onako dosta naporno sve to pripremiti. Opet kažem i uvek kažem, mi to nikada ne bi mogli da nemamo podršku našeg grada, naše mesne zajednice, škole, crkve, vrtića, svih institucija koje mogu da nam pomognu. Svi nam izlaze u susret, tako da veliko hvala njima. Mi svake godine sami sebi dajemo neki novi domaći zadatak i trudimo se da uvek izađemo narodu u susret.“