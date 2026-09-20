Stonoteniski klub Unirea 1986 iz Uzdina vrši upis novih članova

Stonoteniski klub „Unirea 1986“ iz Uzdina otvorio je vrata za sve zainteresovane mališane i mlade koji žele da se oprobaju u stonom tenisu i naprave svoje prve sportske korake. Glavni cilj kluba je da se deci približi ovaj dinamičan sport, ali i da se kroz igru podstaknu razvoj koordinacije pokreta, koncentracije, discipline i zdravog takmičarskog duha.

Treninzi se održavaju u sali Osnovne škole „Sveti Georgije“ u Uzdinu, a rad se odvija pod stručnim nadzorom i vođstvom iskusnog trenera. Kompletan program treninga u potpunosti je prilagođen uzrastu, fizikalijama i trenutnom nivou znanja polaznika, čime je omogućeno da svako dete napreduje svojim individualnim tempom.

Pored redovnih trenažnih aktivnosti u sali, mladi stonoteniseri iz Uzdina imaće priliku da učestvuju i na brojnim turnirima. To će im omogućiti da steknu vredno takmičarsko iskustvo, provere naučene veštine na delu i steknu nova prijateljstva sa vršnjacima.

Svi roditelji i zainteresovani detaljne informacije o upisu, terminima treninga i članarini mogu dobiti direktno putem telefona na broj 063/813-2996.

(Pančevac/S.L)