Književni trijumf u Kačarevu: Predstavljene nove knjige Grozdane Crepajac

Dom kulture u Kačarevu bio je dupke pun na književnoj večeri posvećenoj stvaralaštvu poznate književnice i članice Udruženja književnika Srbije, Grozdane Crepajac, koja je pred brojnom publikom promovisala svoje dve najnovije zbirke priča.

U prepunoj sali lokalne ustanove, magično veče otvorila je direktorka Doma kulture, Veronika Kerekeš Stevanovski, koja je sa ponosom najavila autorku i poželela dobrodošlicu ljubiteljima pisane reči. Centralni deo programa bio je posvećen ekskluzivnom predstavljanju najnovijih dela Grozdane Crepajac – zbirki priča „U Božjoj bašti” (2025) i „Razumem da me ne razumeš”, koja je svetlost dana ugledala ove, 2026. godine.

Ljubitelji književnosti imali su jedinstvenu priliku da iz prve ruke saznaju više o stvaralačkom putu autorke, skrivenim značenjima njenih tekstova, kao i o dubokim životnim temama i motivima koji prožimaju njenu najnoviju prozu i ostavljaju snažan utisak na čitalačku publiku.

O njenom književnom stvaralaštvu govorile su Svetlana Petrović i Marina Tot, koje su čitale i odabrane odlomke iz autorkinih dela, a sve to je na svojoj akustičnoj gitari pratio poznati pančevački šansonjer Željko Tođeraš.

Grozdana Crepajac rođena je 1971. godine u Banatskom Karlovcu.

Piše poeziju, haiku, priče i romane, a njeni radovi zastupljeni su u brojnim antologijama, almanasima i zbornicima.

Za svoje stvaralaštvo dobila je više nagrada za poeziju i prozu, među kojima posebno izdvaja Zlatnu plaketu za doprinos unapređenju rada i ugleda Udruženja književnika Srbije.

Njena dela prevođena su na rumunski, engleski, francuski i ruski jezik, čime je njen književni rad dobio odjek i van domaćeg govornog područja.

Crepajac je do sada objavila deset knjiga različitih žanrova, a njena bibliografija obuhvata zbirke poezije „Senke moje duše“ (2002), „Na krilima vremena“ (2002), „Sat života“ (2003), „Oseka i plima“ (2008) i „U kutiji sa mašnom“ (2024), zbirke priča „Kristina“ (2008, drugo izdanje 2022), „Okamenjen osmeh“ (2022), „U Božjoj bašti“ (2025) i „Razumem da me ne razumeš“ (2026), kao i haiku zbirku „Kapljica rose“ (2021) i zbirku poezije „Tragovi po brazdama“ (2026).

(Pančevac/J. Filipović)

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