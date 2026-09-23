Bez struje ostaju 2 naselja u Opštini Plandište 25. septembra

Elektrodistribucija doo Beograd, Ogranak Pančevo, Pogon Vršac obaveštavaju korisnike naseljenih mesta Miletićevo i Markovićevo da će doći do prekida u isporuci električnom energijom, zbog radova na distributivnoj mreži.

Prekid u isporuci električne energije zakazan je za petak 25. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 12 časova u naseljima Miletićevo i Markovićevo.

Operater zadržava pravo da promeni termin prekida električne energije ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali.

(eVršac)