Bez struje ostaju 2 naselja u Opštini Plandište 25. septembra

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Elektrodistribucija doo Beograd, Ogranak Pančevo, Pogon Vršac obaveštavaju korisnike naseljenih mesta Miletićevo i Markovićevo da će doći do prekida u isporuci električnom energijom, zbog radova na distributivnoj mreži.
Prekid u isporuci električne energije zakazan je za petak 25. septembra 2026. godine u periodu od 9 do 12 časova u naseljima Miletićevo i Markovićevo.
Operater zadržava pravo da promeni termin prekida električne energije ukoliko vremenski uslovi to budu zahtevali.
(eVršac)
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