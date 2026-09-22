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Omoljica bez vode zbog havarije na vodovodnoj mreži

11:30

22.09.2026

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Foto: RINA

U Omoljici će danas, u periodu od 11 do 13 časova, biti obustavljena distribucija vode zbog havarije na vodovodnoj mreži.

Zbog kompleksnosti oštećenja, obustava vodosnabdevanja odnosiće se na
celokupno naseljeno mesto Omoljica.

Ekipe su na terenu i rade na sanaciji havarije. Po završetku radova, vodosnabdevanje će biti normalizovano u najkraćem mogućem roku.

(Pančevac)

Tagovi

havarija Omoljica vodovodna mreža

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