Ugrađeno preko 900.000 pametnih brojila u Srbiji: Potrošnja struje će moći da se prati po satima

U Srbiji je do sada ugrađeno više od 900.000 pametnih brojila, a do kraja 2026. očekuje se da ih bude milion. Potrošači će moći da prate potrošnju struje po satima, dok Elektrodistribucija do kraja godine najavljuje i novi portal za praćenje potrošnje, kaže za RTS Saša Marčeta iz Elektrodistribucije Srbije.

Evropska unija planira da do kraja decenije pametnim brojilima pokrije 92 odsto tržišta električne energije. Plan Srbije je da ugradnja pametnih brojila dostigne 80 odsto.

Daljinsko očitavanje potrošnje struje je neophodnost koju nameće digitalizacija energetskog sistema, a građanima daje mogućnost da upravljaju potrošnjom struje u domaćinstvu. To je i jedna od tema energetskog savetovanja na Kopaoniku.

U Srbiji ima 3.900.000 brojila i stalno raste broj novopriključenih potrošača. Cilj je daljinsko očitavanje brojila, jer sa očitavanjem ima i najviše primedbi građana. Sa uvođenjem pametnih brojila, građani bi imali uvid u svoju potrošnju, a distribucija smanjila troškove.

Saša Marčeta iz Elektrodistribucije Srbije kaže da je u ovom trenutku u sistemu više od 900.000 pametnih brojila, što znači da je svako četvrto brojilo pametno, prenosi RTS.

„Završili smo veliku gradnju iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, 200.000 brojila za Niš, Kraljevo i Čačak. Dobili smo za to i grant od Evropske unije od 7,8 miliona evra. Taj projekat je završen. Trenutno se završava ugradnja pametnih brojila iz sopstvenih sredstava. Elektrodistribucija Srbije je nabavila 150.000 brojila u prethodne dve godine i očekuje se da će do kraja 2026. biti dostignut milion pametnih brojila na mreži“, rekao je Marčeta.

Marčeta navodi da je trenutno u izradi tender za drugi deo projekta, za koji su obezbeđena sredstva Evropske investicione banke od 80 miliona evra.

„U tom tenderu planiramo 400.000 brojila. Trebalo bi da to bude implementirano u toku 2027. godine, tako da bi kraj sledeće godine otprilike milion i po brojila bilo na mreži“, naveo je Marčeta.

Koje su koristi za potrošače

Kada je reč o koristima za potrošače, Marčeta ističe da oni više neće morati da vode računa o očitavanju, jer brojilo pamti svoje stanje i prenosi ga u sistem.

„Drugi deo je što će dobiti uvid u svoju potrošnju, a treći je ono što će omogućiti u budućnosti da snabdevači ponude razne pakete energetskih usluga koji još uvek nisu dostupni, ali pametna brojila su infrastruktura koja će omogućiti takve usluge. Što se tiče distribucije, pored podataka o potrošnji i energetskih pokazatelja, prikupljaju se i podaci o naponskim prilikama i integritetu brojila, kako bi moglo prediktivno da se deluje na rešavanje problema u mreži i ciljano obavljaju kontrole mernih mesta“, objasnio je Marčeta.

Elektrodistribucija je najavila i portal za praćenje potrošnje, čije se puštanje očekuje do kraja godine. Portal je trenutno u fazi testiranja.

„To znači da će svaki korisnik koji ima pametno brojilo, posle registracije na portalu, imati mogućnost da ima uvid u svoju potrošnju“, rekao je Marčeta. Korisnici će dobiti sve energetske podatke, kao što ih vidi i distribucija, u smislu mesečnih, dnevnih i satnih očitavanja. Na taj način moći će da vide kako troše struju po satima i da zaključe da li neki uređaji troše više energije nego što su pretpostavljali“, rekao je Marčeta.

Kompletna uputstva u aplikaciji

Od prošle godine i građani koji nemaju pametna brojila imaju mogućnost da sami očitaju brojilo i prijave potrošnju.

Marčeta kaže da je odziv odličan i da tu mogućnost putem aplikacije Elektrodistribucije Srbije svakog meseca iskoristi više od pola miliona korisnika.

„Vrlo je jednostavno. U aplikaciji imate kompletna uputstva. Potrebna je samo šifra mernog mesta koje imate na računu i slika brojila“, naveo je Marčeta.

Stanje brojila može da se prijavi i preko sajta Elektrodistribucije Srbije, kao i putem besplatnog kol-centra.

Oni koji sami očitavaju svoju potrošnju mogu da je prijave od 1. do 6. u tekućem mesecu.

(RTS)