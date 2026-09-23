Drugi talas isplate 6.000 dinara: Vodič kako da proverite račun

U Srbiji je u toku drugi talas isplate jednokratne državne pomoći u iznosu od 6.000 dinara, namenjen građanima koji su se prijavili putem portala Uprave za trezor. Nakon što je prvog dana novac uplaćen penzionerima, korisnicima socijalne pomoći i nosiocima prava iz Akcionarskog fonda, sredstva sada stižu i na račune ostalih prijavljenih građana. Dinamika isplate se nastavlja punim intenzitetom i tokom 24. i 25. septembra.

Za sve građane koji nemaju aktivan račun u banci, država je automatski otvorila posebne, namenske račune u Banci Poštanska štedionica preko kojih se novac može podići. Zvanični rok za prijavu istekao je 21. septembra u ponoć, ali građani imaju dug vremenski period za eventualne žalbe, jer je podnošenje reklamacija omogućeno sve do 7. septembra 2027. godine.

Vodič u 4 koraka: Kako proveriti da li je novac legao?

Status svoje uplate i informaciju o tome u kojoj se banci nalazi vaš novac možete saznati brzo i jednostavno na zvaničnoj internet stranici Uprave za trezor kroz sledeće korake:

Posetite zvanični internet portal na adresi idp.trezor.gov.rs

Izaberite i kliknite na opciju „Provera statusa prijave“

Unesite svoj JMBG i broj važeće lične karte

Sistem će trenutno prikazati fazu uplate (npr. „Spreman za plaćanje“ ili „Uplata obavljena“) i tačan naziv banke

Koji su rokovi za podizanje novca?

Kada je u pitanju podizanje sredstava, pravila i rokovi se razlikuju u zavisnosti od kategorije kojoj primalac pripada. Za milione građana koji novac dobijaju na osnovu statusa nosioca prava iz Akcionarskog fonda ne postoji vremensko ograničenje niti rok za podizanje gotovine.

Sa druge strane, građani kojima se pomoć od 6.000 dinara isplaćuje direktno iz budžeta Republike Srbije imaju rok od godinu dana da podignu svoj novac sa računa. Važna napomena jeste i da pravo na ovu jednokratnu pomoć ostvaruju i naslednici preminulih građana koji su za života imali pravo na besplatne akcije.

(Pančevac/Mondo)