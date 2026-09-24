Spoj tradicije i mode: Modna revija udruženja Omoljčanke u Opovu

U okviru predstojeće manifestacije „Miholjski susreti sela Opovo 2026“, koja će okupiti brojne posetioce iz celog regiona, biće održana jedinstvena modna revija i predstavljanje nesvakidašnje kolekcije „NANA“ Udruženja žena „Omoljčanke“ iz Omoljice.

Ovaj kulturno-umetnički događaj biće idealna prilika da se tradicionalni ručni rad prikaže u potpuno novom, modernom svetlu kroz savremene odevne komade inspirisane bogatim nasleđem žena sa sela, prenosi sajt Naše Opovo.

Kolekcija „NANA“ nastala je kao svojevrsni omaž generacijama žena koje su decenijama unazad ljubomorno čuvale i prenosile znanja o vezu, tkanju, heklanju i pletenju. Modna revija biće održana u petak, 25. septembra 2026. godine, u prelepom ambijentu Vile Helena u Opovu, sa početkom u 19 časova.

Vojvođanski i šumadijski motivi u savremenom ruhu

Posetioci revije imaće priliku da vide bogat asortiman odevnih predmeta i detalja koji spajaju prošlost i sadašnjost. Kolekciju čine:

Elegantne haljine, ogrtači i prsluci

Moderne suknje i unikatne košulje

Ručno rađene kape i modni detalji

Autentični delovi vojvođanske i šumadijske narodne nošnje

Poseban pečat celoj kolekciji daju vrhunski izvedeni vez, zlatovez, vez srebrnim koncem, kao i pažljivo uklopljeni heklani elementi. Zahvaljujući ovim tehnikama, tradicionalna estetika i etno-motivi dobili su novi život i postali primenljivi u modernom odevanju.

Više od decenije očuvanja kulturne baštine

Iza ovog kreativnog projekta stoje vredne članice Udruženja žena „Omoljčanke“, koje još od 2014. godine aktivno neguju tradicionalne zanate i ulažu velike napore da ih prenesu na mlađe generacije. Kroz svoje brojne aktivnosti, ovo udruženje uspešno povezuje očuvanje kulturne baštine, žensku kreativnost i ekonomsko osnaživanje žena na selu.

Revija u Opovu predstavlja nastavak njihove uspešne saradnje sa drugim lokalnim udruženjima i institucijama, a organizatori pozivaju sve ljubitelje tradicije, etno-motiva i mode da u petak uveče podrže ovaj sjajan događaj.

(Naše Opovo)