Evro dobija novi izgled: Skoro 10 miliona građana učestvovalo u anketi ECB

Skoro deset miliona građana Evrope i sveta učestvovalo je u javnom istraživanju Evropske centralne banke (ECB) o novom dizajnu novčanica evra, saopštila je juče ta finansijska institucija.

U anketiranju, koje je trajalo od 23. jula do 21. septembra, učestvovalo je ukupno 9,96 miliona ljudi, što predstavlja oko 2,6 odsto ukupne populacije evrozone.

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard istakla je da ovako masovan odziv svedoči o velikom interesovanju građana za budući izgled zajedničke valute.

Iz banke naglašavaju da je odziv bio snažan u svim zemljama evrozone i među svim starosnim grupama, pri čemu su dve trećine ispitanika činile osobe mlađe od 35 godina.

Građani su u anketnim upitnicima ocenjivali deset predloga dizajna u okviru dve uže tematske celine: „Evropska kultura“ i „Reke i ptice“.

Uporedo sa javnim anketiranjem, nezavisna agencija za istraživanje tržišta sprovela je paralelno ispitivanje na reprezentativnom uzorku stanovnika evrozone.

Konačnu odluku o izboru novog tematskog koncepta doneće Upravni savet Evropske centralne banke krajem 2026. godine, na osnovu rezultata obe ankete, preporuka nezavisnog žirija i tehničke procene, navodi ECB na svom sajtu.

Nove novčanice neće odmah zameniti postojeće, a ECB poručuje da će sadašnje novčanice zadržati svoju vrednost i nastaviti da budu u opticaju paralelno sa novom serijom.

Kako navodi banka, nova generacija novčanica dobiće unapređene bezbednosne karakteristike kako bi se efikasnije sprečilo falsifikovanje, ali i poboljšala dostupnost za osobe sa oštećenim vidom.

(Biznis Kurir/Telegraf)