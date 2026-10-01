Maksimalna pobeda Doline i najava velikih mečeva 

KOVAČICA / PADINA – Protekli takmičarski vikend doneo je polovičan uspeh našim kuglaškim klubovima u muškim i ženskim saveznim i pokrajinskim rangovima. Dok su ekipe iz Kovačice u elitnom rangu pretrpele ubedljive poraze, Prva liga Vojvodine donela je sjajne partije i maksimalne pobede naših predstavnika, prenosi RTV Kovačica.

Super liga Srbije: Težak vikend za muški i ženski tim Slavije

U muškoj konkurenciji elitnog ranga, kuglaši Slavije Okna doživeli su maksimalan poraz u srpskoj prestonici od ekipe Beograda rezultatom 0:8. Zanimljivo je da su za pobednički tim Beograda nastupili i igrači iz našeg regiona – Danijel Tepša iz Debeljače i Želislav Jakab iz Padine. Posle ovog kola, Slavija se nalazi na desetom mestu tabele bez osvojenih bodova. Spas za prve bodove tražiće u nedelju, 4. oktobra u 11 časova, kada na svojoj kuglani dočekuju ekipu Partizana iz Beograda.

Sličan ishod zabeležile su i kuglašice Slavije Okna, koje su na gostovanju u Novom Sadu izgubile od Vojvodine sa 1:7. Kovačičanke trenutno drže devetu poziciju na tabeli, takođe bez bodova. One će svoju šansu za popravni ispit imati u subotu, 3. oktobra u 16 časova, kada se u Kovačici sastaju sa Sremom iz Rume.

Prva liga Srbije – grupa Vojvodina za kuglašice: Trijumf Kovačice i poraz Doline

Start nove sezone u ženskoj Prvoj ligi Vojvodine doneo nam je uzbudljive mečeve. Ekipa Kovačice je na domaćem terenu savladala Eđšeg iz Bačke Topole sa 6:2, dok je Dolina iz Padine pretrpela težak poraz na gostovanju u Vrbasu rezultatom 7:1. U ostalim mečevima, Spartak je pobedio Radnički iz Novog Sada sa 6:2. Sa ovakvim ishodom, Spartak i Kovačica dele treće mesto na tabeli sa po 2 osvojena boda, dok je Dolina na osmoj poziciji bez bodova.

U drugom kolu, sve naše ženske ekipe idu na gostovanja. Dolina iz Padine putuje u Novi Sad na megdan ekipi Petrovaradina, debeljački Spartak u Bačkoj Topoli gostuje Eđšegu, dok Kovačica igra u Novom Sadu protiv sastava NS 1932.

Prva liga Srbije – grupa Vojvodina za kuglaše: Dolina bez milosti prema Vrbasu

Muški tim Doline iz Padine demonstrirao je silu u trećem kolu i na domaćem terenu deklasirao Vrbas sa maksimalnih 8:0. Sa druge strane, debeljački Spartak poražen je kod kuće od Vojvodine iz Bačkog Gradišta sa 2:6. Dolina je trenutno četvrta na tabeli sa 4 boda, dok je Spartak deveti i još uvek čeka prve bodove.

Naredno kolo igra se 4. oktobra u 15 časova, kada Dolina dočekuje Apatin, dok se Spartak u Kljajićevu sastaje sa Kordunom.

Druga vojvođanska liga: Poraz drugog tima Slavije u Vrbasu

Treće kolo je odigrano i u Drugoj vojvođanskoj ligi, gde je u Vrbasu ekipa Veteran BMV savladala Slaviju Okno II sa 2:6. Drugi tim slavijaša je trenutno deveti na tabeli bez bodova. Priliku za popravak plasmana imaće u četvrtom kolu, koje se igra 4. oktobra u 15 časova, kada u Kovačici dočekuju Eđšeg iz Bačke Topole.

(Pančevac/RTV Kovačica)