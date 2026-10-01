Crveni krst: Pančevo pokazalo veliko srce na kraju septembra

PANČEVO – Uspešnom popodnevnom akcijom dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, naši sugrađani su u sredu na najlepši način zaokružili septembarski ciklus humanosti. Ova akcija bila je kruna nedelje ispunjene lepim susretima, a usledila je nakon izuzetno uspešnog ponedeljka kada je pančevački Transfuziomobil na gradskom Korzou okupio brojne prolaznike koji su, uz sunce i kafu, izdvojili nekoliko minuta i učinili jedno sasvim obično druženje velikim činom solidarnosti.

Iza Pančevaca je još jedan mesec koji su obeležili humani ljudi, topli osmesi i stabilne zalihe dragocene tečnosti namenjene onima kojima je najpotrebnija. Organizatori upućuju veliku zahvalnost svakom pojedincu koji se odazvao pozivu, kako višestrukim, redovnim davaocima koji su stub ovog sistema, tako i onima koji su tek prelomili i ove nedelje napravili svoj prvi, hrabri korak ka dobrovoljnom davalaštvu.

Iako je kalendarski septembar sada iza nas, iz Crvenog krsta podsećaju da sezona humanosti u našem gradu zvanično traje cele godine. Akcije se nastavljaju jednakim intenzitetom jer potrebe za krvlju ne prestaju, a Pančevo je još jednom dokazalo da je uvek spremno da odreaguje na apel. Tvojih nekoliko minuta nekome zaista može značiti čitav život – zato nastavimo da budemo podrška jedni drugima.

(Pančevac/Crveni krst Pančevo)