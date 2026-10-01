NSZ: Sajam zapošljavanja u Vršcu 9. oktobra

Vršačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) organizuje drugi ovogodišnji Sajam zapošljavanja, koji će biti održan 9. oktobra, objavila je NSZ. Sajam će biti održan od 11 do 13 časova, u foajeu kongresno-muzičke dvorane Centra „Millennium“ u Vršcu, Ulica Omladinski trg 17.

Poslodavci se za učešće na sajmu prijavljuju lično u Filijali Vršac NSZ, pozivom na broj telefona 013/802-412, ili putem imejl adrese violeta.antonijevic@nsz.gov.rs. Njima će na na sajmu na raspolaganju biti besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata, kao i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Nezaposleni koji su zainteresovani da učestvuju na sajmu trebalo bi da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam, navode iz NSZ i savetuju im da pre dolaska na sajam prođu obuku za aktivno traženje posla koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje NSZ.

(Pančevac)