Dan oslobođenja Bele Crkve, 1 oktobar: Položeni venci palim borcima

Svečanim polaganjem venaca na spomenik vojnicima Crvene armije palim u borbi za oslobođenje Bele Crkve i na spomenik žrtvama fašizma u Gradskom parku i ove godine je obeležen 1. oktobar, Dan oslobođenja Bele Crkve.

Prvog oktobra 1944. godine vojska Crvene armije, u sadejstvu sa partizanskim jedinicama, ušla je u Belu Crkvu. Naša varoš bila je prva oslobođena teritorija u Srbiji, koja je od aprila 1941. bila pod fašističkom okupacijom nemačke vojske i njenih saveznika. U znak sećanja na ovaj dan u ime lokalne samouprave opštine Bela Crkva vence su položili predsednica opštine Tatjana Kokar i predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić.

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar istakla je da svečanim obeležavanjem ovog važnog datuma u istoriji Bele Crkve odajemo počast palim herojima i čuvamo slobodarsku tradiciju našeg naroda, prenosi eVršac.

„Vodeći se idealima slobode, ljubavi prema otadžbini i svom narodu, hrabro i nepokolebljivo opština Bela Crkva je na današnji dan, 1. oktobra 1944. godine oslobođena od okupatora. Uz najveće moguće poštovanje i pijetet sećamo ih se, uz poruku da ih nikada nećemo zaboraviti. Žrtva koja je podneta za mir i slobodu važna je poruka da nam je i danas potrebno jedinstvo i sloga, kako bi nastavili da razvijamo naše mesto, da gradimo budućnost u kojoj ima prostora za sve različitosti, koje upravo i čine Belu Crkvu posebnom. Od neizmerne je važnosti da slobodarski duh naših predaka nastavimo da prenosimo i tako čuvamo slavnu istorijsku prošlost, koja je deo identiteta našeg naroda, naše države i našeg mesta“, rekla je predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar.

Vence i cveće položili su i predstavnici Vojske Srbije – Garnizona u Zrenjaninu, prvi sekretar Ambasade Ruske federacije u Beogradu Ivan Klimov, članovi Udruženja veterana organa bezbedosti i vojne policije Srbije, predstavnici SUBNOR-a opštine Bela Crkva, Društva srpsko ruskog prijateljstva, profesori i učenici Tehničke škole „Sava Munćan“.

(eVršac)