Veća bezbednost saobraćaja u Plandištu: Novi displeji u zonama škola

Ljubomir Rakić, zamenik predsednika Opštine Plandište prisustvovao je potpisivanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u 2026. godini.

„Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam tu čast da potpišem ugovor o realizaciji ovako velikog i značajnog projekta za Opštinu Plandište. Unapređenje bezbednosti saobraćaja jedan je od prioriteta koji smo definisali Strategijom bezbednosti saobraćaja i Akcionim planom za realizaciju strategije za period 2025-2030. godina.

Savet za bezbednost saobraćaja tokom godine intenzivno radi na organizovanju akcija i realizaciji projekata koji se tiču povećanja opšte bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Cilj realizacije ovog projekta je postavljanje saobraćajne signalizacije i tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u zonama koje su kroz akcioni plan bezbednosti saobraćaja označene kao prioritetne. Sam projekat obuhvata postavljanje brzinskog displeja i horizontalnih usporivača brzine u zonama škola u Jermenovcima i Margiti. Na ovaj način uspešno radimo na promociji bezbednosti saobraćaja kroz preventivno delovanje i uticaj na svest vozača o neophodnosi usporavanja saobraćaja u zonama škola“, istakao je Ljubomir Rakić, zamenik predsednika Opštine Plandište.

(eVršac)