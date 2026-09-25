Isplata 6.000 dinara se završava danas: Koja državna davanja se još očekuju

Danas se završava isplata 6.000 dinara za punoletne građane. Novac se podiže u Poštanskoj štedionici, uz ličnu kartu, a rok za prijavljene je godinu dana.

Danas se zvanično završava isplata jednokratne novčane pomoći od 6.000 dinara za punoletne građane koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor. Ovim se privodi kraju realizacija velikog talasa finansijske podrške kojim je obuhvaćeno oko 7,1 milion lica, a država već od sledeće nedelje prelazi na primenu novih sistemskih rešenja, a uskoro zatim i najavljenih povećanja plata i penzija.

Pravila za podizanje 6.000 dinara

Za pomoć se u predviđenom roku uspešno prijavilo 1.748.844 građana. Sredstva se od srede uplaćuju na postojeće ili automatski, besplatno otvorene namenske račune u Banci Poštanska štedionica. Podizanje gotovine na šalterima zahteva samo važeću ličnu kartu, a dostupno je više od 2.600 lokacija i bankomata širom Srbije, prenosi Kurir.

Važno je napomenuti da rok za podizanje novca zavisi od vašeg statusa:

Građani koji su se prijavljivali: Imaju rok od tačno godinu dana da podignu svojih 6.000 dinara.

Nosioci prava iz Akcionarskog fonda: Novac (koji je uplaćen automatski još 22. septembra) ne podleže vremenskom ograničenju za podizanje i leži na računima banaka u kojima su građani ranije primali novac od besplatnih akcija.

Posebna pravila za naslednike preminulih lica

Od 7,1 miliona isplata, oko 1,3 miliona odnosi se na preminula lica iz Akcionarskog fonda. Njihovi zakonski naslednici dobijaju automatski uvećane iznose od 12.000 ili 18.000 dinara. Ovaj novac se ne može podići u poštama, već isključivo ličnim odlaskom u poslovnice Banke Poštanska štedionica.

Uz ličnu kartu, naslednici moraju priložiti pravosnažno ostavinsko rešenje u kojem je izričito navedeno i pravo na prenos akcija i pravo na novčanu naknadu. Bez ove stavke, novac ne može biti isplaćen.

Od 1. oktobra: Status roditelja negovatelja i 65.000 dinara mesečno

Prvi sledeći veliki korak države kreće već za nekoliko dana. Zakon koji stupa na snagu 1. oktobra 2026. godine donosi važno rešenje za roditelje koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili deci oboleloj od teških hroničnih bolesti. Oni konačno dobijaju zvaničan zakonski status „roditelja negovatelja“.

Ovo sistemsko rešenje donosi izuzetno važne benefite:

Redovnu mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara.

Uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i zdravstveno osiguranje, čime se ovim roditeljima obezbeđuje sigurnost i dostojanstvo u starosti.

Kumulaciju prava: Status roditelja negovatelja ne isključuje druga socijalna davanja. Porodice će nesmetano moći paralelno da primaju i dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i osnovnu novčanu socijalnu pomoć, ukoliko za to ispunjavaju uslove.

Povišice od 1. decembra: Kolike će biti plate i penzije

Kako je zvanično najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, krajem godine slede ozbiljna uvećanja redovnih primanja. Od 1. decembra 2026. godine:

Penzije rastu za 7,5 odsto (prema švajcarskoj formuli), pa će prosečna penzija iznositi 520 evra. (Poređenja radi, 2012. godine iznosila je 204 evra).

Plate u javnom sektoru biće uvećane za 8 odsto.

Zaposleni u sistemu socijalne zaštite dobiće najveće povećanje od čak 12 odsto.

Očekuje se da će već u decembru 2026. godine prosečna neto zarada u Srbiji iznositi 140.850 dinara, odnosno 1.200 evra, čime se korača ka zacrtanom cilju od 1.400 evra do kraja 2027. godine.

Od 1. januara 2027. godine minimalac 600 evra

Za sam početak naredne godine planiran je novi rast minimalne zarade, koja će od 1. januara 2027. po prvi put dostići iznos od 600 evra neto. Značajan podatak je da će novi minimalac pokrivati 117 odsto minimalne potrošačke korpe (dok je 2012. pokrivao svega 61,5 odsto). Opterećenje na zarade za poslodavce spušteno je na 59,7 odsto.

Sva ova davanja oslanjaju se na čvrste makroekonomske pokazatelje usvojene nedavnim rebalansom budžeta, projektovani privredni rast od 3,3 odsto, rekordno nisku nezaposlenost od 7,2 odsto u drugom kvartalu 2026. godine, stabilan devizni kurs i javni dug koji je u prvom kvartalu spušten na 41,6 odsto BDP-a.

(Kurir)