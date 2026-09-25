Hitna pomoć: 3 intervencije na javnim mestima

PANČEVO – Lekari Hitne pomoći su imali 3 intervencije na javnim mestima.

U toku dana obavljeno je 20 transporta van grada, a u pratnji lekara je bilo šest.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 30 pacijenata, među kojima je bilo i dvoje dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)