Južni Banat

Praznik u Vršcu: Kolekcionarska berza stiže u Dom vojske

22:00

24.09.2026

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Ljubitelji retro zvuka, strastveni kolekcionari i audiofili iz Vršca i okoline imaće priliku da uživaju u velikoj Kolekcionarskoj berzi koja se predstojećeg vikenda organizuje u ovom gradu. Ovaj događaj pružiće idealnu priliku za razmenu, kupovinu i prodaju muzičkih rariteta, ali i za druženje i povezivanje ljudi koji dele istu strast prema kvalitetnom zvuku i fizičkim formatima muzike.
Muzički skup biće održan u subotu, 26. septembra 2026. godine, u periodu od 10 do 14 časova.
Domaćin berze biće Dom Vojske u Vršcu, na adresi Svetosavski trg 3, a manifestacija se realizuje u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac. Iza same organizacije i okupljanja izlagača stoji poznata lokalna ekipa kolekcionara ploča „Vinyl broker“ iz Vršca, koja garantuje bogatu i raznovrsnu ponudu.

Posetioci koji u subotu pre podne prošetaju do Doma vojske moći će da istraže brojne štandove sa sledećim sadržajima:
Gramofonske ploče (LP): Od starih jugoslovenskih rok izdanja do retkih svetskih originala i novih reizdanja
Kompakt diskovi (CD): Brižljivo čuvani diskovi različitih muzičkih žanrova za kolekcionare digitalnog formata
HiFi oprema: Prateći muzički uređaji i komponente koji su neophodni za vrhunski ugođaj slušanja muzike kod kuće

Bilo da ste u potrazi za albumom koji vam godinama nedostaje da kompletirate diskografiju omiljenog benda, ili jednostavno želite da osvežite svoju kolekciju i porazgovarate sa iskusnim poznavaocima muzike, ova berza je pravo mesto za to. Ulaz je otvoren za sve generacije posetilaca.

(Pančevac)

 

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