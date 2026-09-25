Poslastica u Debeljači: Posetioci će 25. septembra uživati u Fontoš kolaču

Ljubitelji tradicionalnih ukusa u Debeljači ponovo će imati priliku da uživaju u poznatom Fontoš kolaču. Članovi Mađarskog kulturno-umetničkog centra pripremiće ovu poslasticu po receptu koji se generacijama čuva i prenosi.

Na lokalnoj pijaci u Debeljači u petak, 25. septembra, biće organizovana prodaja tradicionalnog Fontoš kolača. Članovi Mađarskog kulturno-umetničkog centra po drugi put ovog meseca pripremaju ovu poznatu poslasticu, nastavljajući da neguju tradiciju i običaje svog kraja.

Sve sastojke pripremiće članovi centra, a kolač će biti ručno mešen i svež, spreman za prodaju već od jutarnjih časova. Cena ostaje nepromenjena i iznosi 400 dinara. Organizatori pozivaju meštane Debeljače, ali i sve posetioce, da svrate do lokalne pijace i uživaju u tradicionalnom ukusu Fontoš kolača.

(RTV Kovačica)