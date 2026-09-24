Varnice u TV debati: Ana Brnabić i Mirjana Nikolić u klinču zbog fakulteta

Prva predizborna televizijska debata posvećena obrazovanju, emitovana na televiziji N1, donela je žestoku i oštru raspravu između potpredsednice Glavnog odbora SNS Ane Brnabić i kandidatkinje sa Studentske liste, rektorke Univerziteta umetnosti Mirjane Nikolić.

Verbalni duel obeležile su ozbiljne međusobne optužbe, prekidanje, preispitivanje zakonskih obaveza tokom nedavnih blokada fakulteta, ali i rasprava o platama i dostojanstvu unutar prosvetnog sistema.

Atmosfera u studiju bila je napeta i pre nego što su se kamere upalile, pošto je Brnabić otkrila da rektorka Nikolić nije želela da joj pruži ruku prilikom susreta, ocenivši to kao odraz političke kulture suprotne strane.

Sukob oko Ustava, Zakona o visokom obrazovanju i blokada

Glavna tačka spoticanja bila je nedavna blokada univerziteta. Ana Brnabić je tokom debate citirala član 43 Zakona o visokom obrazovanju koji strogo zabranjuje političko delovanje na fakultetima, tvrdeći da je taj propis grubo prekršen. Takođe se pozvala na član 46 istog zakona, direktno optuživši rektorku Nikolić da je prekršila svoju dužnost jer nije upozorila fakultete na protivzakonito postupanje, kao i na član 71 Ustava Srbije koji garantuje pravo na obrazovanje.

„Imali smo apsolutno političko delovanje na fakultetima. Preko 200.000 studenata je želelo da nastavi školovanje, a student sa prosekom devet u Novom Sadu nije mogao da uđe na sopstveni fakultet. Profesori i dekani su učestvovali u blokadama“, izjavila je Brnabić, upitavši kada će politički oponenti početi da poštuju Ustav.

Mirjana Nikolić je oštro odbacila ove optužbe, istakavši da nema nameru nikome da se pravda i da apsolutno nijedno pravilo nije prekršila. „Neću da se pravdam nekome ko apsolutno nije prošao nijedan stepen visokog obrazovanja u Republici Srbiji“, uzvratila je Nikolić, dodajući da Brnabić pokušava da nametne sopstveni narativ o dešavanjima na univerzitetu.

Elita protiv sluga naroda i teorije o fizionomiji

Debata se dodatno zaoštrila oko pitanja da li političari rade u službi građana. Brnabić je navela da je u politiku ušla na poziv Aleksandra Vučića kako bi radila za svoju zemlju i da je sebe u potpunosti podredila narodu, dok je suprotnu stranu optužila za elitizam. Ona je podsetila na sporne izjave pojedinih kandidatkinja sa Studentske liste o navodnim fizičkim razlikama i obliku glave kod onih koji glasaju za aktuelnu vlast.

Rektorka Nikolić je odbila da komentariše ove navode, naglasivši da sa takvim izjavama nije upoznata i da je njena želja bila da debata protekne fer, korektno i uz obostrano poštovanje, požalivši se na stalno upadanje u reč od strane funkcionerke SNS-a.

Ukrštanje koplja oko plata i investicija u prosvetu

U ekonomskom delu rasprave koji se ticao položaja prosvetnih radnika, Ana Brnabić je branila postignute rezultate vlasti, navodeći da su plate profesora u visokom obrazovanju skočile za oko 147 odsto – sa 77.000 dinara iz 2012. godine na blizu 190.000 dinara danas.

Brnabić je istakla i zapošljavanje preko hiljadu mladih istraživača i doktoranada, kao i otvaranje naučno-tehnoloških parkova, dok je predstavnike prethodne vlasti koji se nalaze na listi oko Nikolićeve optužila da ih pre 2012. godine nije bilo briga za životni standard prosvetara i izgradnju novih fakultetskih zgrada. Voditeljka Tatjana Aleksić je na kraju ovog dela emisije pokušala da smiri tenzije i vrati fokus na konkretne buduće programe dveju lista, apelujući na učesnice da se okrenu planovima za razvoj obrazovnog sistema.

(Pančevac)