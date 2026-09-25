Bela Crkva: Nova izložba za ljubitelje istorije i umetnosti

Muzej Bele Crkve ove jeseni priprema raznovrstan program za sve generacije, a jedan od posebnih događaja očekuje posetioce polovinom oktobra. Svi ljubitelji umetnosti i kulturne baštine imaće priliku da uživaju u izložbi dela iz muzejske zbirke bisti i skulptura.

Posetioce Muzeja u Beloj Crkvi ove godine, sredinom oktobra, očekuje još jedna zanimljiva izložba, a naročito će ljubitelji vajarstva uživati u postavci skulptura i bisti iz muzejske zbirke, najavio je Igor Vokoun, direktor ustanove.

Osim umetničke vrednosti, ova postavka ima i izuzetan istorijski značaj. Posetioci koji vole istoriju imaće priliku da vide kako su izgledale neke od značajnih ličnosti od austrougarskih careva i Josipa Broza Tita, preko narodnih heroja, pa sve do ličnosti koje su imale presudan značaj za istoriju i razvoj Bele Crkve.

U okviru ove izložbe bisti, od značajnih imena naći će se radovi Radoša Antonijevića i Petra Kubičele, kao i dela mađarskih umetnika. Postavka će biti izložena u galerijskom prostoru muzeja, a ovaj značajan događaj realizuje se uz podršku Ministarstva kulture.

(RTV Pančevo)