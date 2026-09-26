Za bolje grejanje: Pre nego što uključite radijatore potrebno je da uradite jednu stvar

Uključite radijatore tek kad uradite jednu stvar koja traje dva minuta i košta nula dinara. Proverite ovo pre nego što grejanje krene.

Pre nego što uključite radijatore ove jeseni, uzmite jedan stari peškir i odvojite dva minuta. Toliko je potrebno za jednu jednostavnu stvar koja može pomoći da radijator bolje i ravnomernije greje kada zahladi.

Kada počne grejna sezona, većina nas samo odvrne ventil i očekuje da sve proradi kako treba. Međutim, ako je radijator delimično hladan ili ne greje ravnomerno, problem može biti vazduh u njemu. Tada je vreme za odzračivanje – jednostavan postupak koji možete uraditi pre nego što pravo zahladi.

Odzračite radijator pre početka grejne sezone

Ključ je u malom odzračnom ventilu na gornjem delu radijatora. Podmetnite posudu ili krpu, polako ga otvorite i sačekajte da izađe vazduh. Kada počne da izlazi voda, ventil zatvorite.

Ako je radijator nakon zagrevanja hladan pri vrhu, a topliji pri dnu, to može biti znak da u njemu ima vazduha. Ako ostaje hladan ili se zagreva samo delimično i nakon odzračivanja, problem može biti u ventilu ili dotoku vode i tada je bolje pozvati majstora.

Očistite prašinu između rebara

Tokom leta se iza i između rebara nakupi dosta prašine. Pre početka grejne sezone očistite je četkom, usisivačem ili fenom na hladnom vazduhu, uz mokru krpu postavljenu ispod radijatora.

Kod starih livenih radijatora posebno obratite pažnju na prostor između rebara, dok se kod panelnih radijatora prašina često skuplja ispod gornje rešetke.

Ne zaklanjajte radijator nameštajem i zavesama

Ako duga zavesa pada preko radijatora ili je fotelja, komoda ili drugi komad nameštaja tik uz njega, topao vazduh teže cirkuliše po sobi.

Ostavite dovoljno prostora oko radijatora kako bi toplota mogla nesmetano da se širi. Isto važi i za veš koji se često suši direktno preko njega.

Podesite temperaturu bez nepotrebnog rasipanja toplote

Nema potrebe da stan bude pregrejan, a zatim da otvarate prozore. Prijatna temperatura zavisi od ukućana i prostorije, pa je bolje pronaći podešavanje koje vam odgovara nego stalno pojačavati grejanje.

Kada provetravate, otvorite prozor širom na nekoliko minuta umesto da ga satima držite odškrinutog. Tako ćete brzo zameniti vazduh, a zidovi i nameštaj neće se nepotrebno hladiti.

Ako koristite termostatsku glavu, nemojte je prekrivati zavesom ili nameštajem, jer tada može pogrešno da registruje temperaturu oko sebe.

Pre nego što uključite radijatore, proverite ove stvari

Pre grejne sezone, proverite da li su čisti, da li u njima ima vazduha i da li ih nešto zaklanja. Nekoliko minuta pripreme pre početka grejne sezone može napraviti razliku kada stignu prvi hladni dani.

Ako radijator ravnomerno greje, vazduh može slobodno da cirkuliše oko njega, a temperaturu u stanu držite na prijatnom nivou, biće manje potrebe za stalnim pojačavanjem grejanja. Male stvari koje uradite sada mogu vam doneti topliji i prijatniji stan tokom zime.

(Krstarica)