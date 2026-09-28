Aleksandar Vučić predao dužnost Ani Brnabić: Srećan rođendan i neka ti je srećno

Dosadašnji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog predsednika biti vršilac dužnosti ove funkcije.

„Čast mi je što primam ovu dužnost od takvog čoveka i što mogu da čuvam takvu poziciju dok se naredni predsednik ne izabere“, rekla je Brnabić dodavši da će čuvati „ovo mesto svim bićem dok ne bude izabran novi predsednik Republike Srbije“.

Predsednik Vučić istakao je da je Brnabić ovu dužnost preuzela na svoj rođendan.

„Srećan ti rođendan i neka ti je srećno preuzimanje“, rekao je Vučić, uručivši joj i buket cveća.

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Brnabić na mestu predsednika može ostati najviše 90 dana

Ona na mestu v.d. predsednika može ostati najduže 90 dana.

Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika, navodeći da na predstojećim parlamentarnim izborima želi da učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je svoju dužnost vršio verno, časno i pošteno, prenosi Blic.

Najavio je da će danas predati dužnost Ani Brnabić, koja će, prema Ustavu, biti v.d. predsednika, a da će predsednički izbori biti održani do kraja decembra. Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana.

(Blic)