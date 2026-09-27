Predsednik Vučić podneo ostavku: Služio sam verno, časno i pošteno

Aleksandar Vučić podneo je večeras ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin.

Vučić je u Predsedništvu Srbije, nakon obraćanja javnosti, potpisao tekst ostavke.

Neposredno pre obraćanja, Vučića je ispred zgrade Predsedništva dočekao ogroman broj ljudi kojima se kratko i obratio.

– Poštovani građani Srbije, trudio sam se da nešto smisleno napišem, da obrazložim i svoju odluku da podnesem ostavku. Ja to nazivam ustavnim imenom, a ne onako kako su to neki drugi radili, lažnim skraćivanjima mandata i sve drugo, dakle. I knjigu napisao, možda ću da pročitam 2 ili 3 stranice, a ostalo ću iz srca i glave da govorim.

– Došao je čas odluke. Istorija nas uči da se napredak nikada ne postiže slučajno, već kroz teške izbore, odgovornost pred sopstvenom savješću i odlučnost da se ide napred. To je izgovorio Vinston Čerčil kada se nalazio u sličnoj situaciji kao i ja večeras. Nakon godina na čelu države, shvatite da napredak retko dolazi onoliko brzo koliko biste želeli.

– U tom istom duhu, predsednik Kine Si Đinping kaže: “Nikad ne zaboravite zašto ste počeli, i ostvarićete svoju misiju. ” Mandat predsednika republike zaslužuje se na direktnim izborima, bez kalkulacija, dogovora, pošteno i demokratski. Zahvalan sam građanima koji su u dva navrata svoje ljudsko poverenje u ogromnoj meri poklonili meni i na taj način mi podarili najuzvišeniju dužnost i odgovornost koju jedan čovek može da dobije. Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku i poslednji put u funkciji predsednika republike pokušaću da vas ne gnjavim brojevima, ili bar ne ni upola onoliko koliko bih to mogao, već da kažem nekoliko reči o novom poglavlju koje je pred Srbijom i šta je.

Abolicija i pomilovanje – Ja sam pretposlednjeg dana svog predsednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica; od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u poslednjih godinu i po dana. I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Republike Srbije, bezbednosnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz novosadske grupe, na čelu sa Milom Pajić, kao što sam doneo odluku da pomilujem 11 lica koji su sa druge strane učestvovali u incidentima protiv blokadera. Dakle, to su ta 23 lica, meni je jedino ovo ime poznato, druga imena mi nisu bila poznata. Postupio sam kao predsednik – ocenio je Vučić.

– Pogledajte unazad, da se setite 2012. godine. Ne mogu da se sete mladi momci i devojke koji tada nisu bili punoletni, ili ni blizu punoletstva, ali mi koji smo stariji možemo svakako i s lakoćom toga da se setimo. Od toga da nam je stopa nezaposlenosti bila 25,9%, da je stopa nezaposlenosti mladih bila 54%, dakle gotovo da niko od mladih nije radio, do toga da nam je kurs dinara svako jutro kada se probudite sa većom neizvesnošću čekate koliki je kurs dinara, a ne kakva je vremenska prognoza. Do toga da smo ostali bez 500. 000 radnih mesta u samo 3 ili 4 godine nečijeg neodgovornog mandata. Kada sam postao predsednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja, duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%.

– Takođe, ono na šta sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koje smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica je da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju, u našoj zemlji imamo čak 500. 000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. To su činjenice, rezultati. Kaže semafor, voleo to neko da čuje ili ne. U ovo vreme, i tu ću i da sa tim prekinem, da vas ne zamaram, pokazaću vam značajne brojke.

– Ovo je 2027. 15. 934 evra po glavi stanovnika. Samo da pogledate i da vidite koliko je Srbija drugačija, kako se Srbija promenila, kako lice Srbije izgleda drugačije. Ne samo zbog pruga, puteva, fantastičnih projekata kakav je “Beograd na vodi”, već zbog onoga što smo zemlju toliko mnogo promenili da smo postali pomalo razmaženi, smatrajući kako bi trebalo da preteknemo i Nemačku i Francusku i zemlje koje su 500 i 600 godina ispred nas, i to mislimo da možemo da uradimo za godinu, dve, ili tri. Ovo je druga stvar, nešto na šta sam posebno ponosan, nešto što ste možda mogli da primetite: da niko ne može da mi skine osmeh sa lica kada o tome govorim. To je stanje putne mreže. I ako vidite, ovde je za 70 godina urađeno 596 kilometara, a mi za 13 godina 686 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 kilometara nekih od najvažnijih saobraćajnica. Te saobraćajnice ne povezuju mesta samo, te saobraćajnice povezuju ljude. Te saobraćajnice zapošljavaju ljude, jer dovode investitore u ta mesta. Sve smo to uspeli zajedno da uradimo, i hvala građanima Srbije na tome.

– Pošto ne mislim da govorim dugo, želim još nekoliko stvari koje hoću za naredni period da kažem. Ko god bude dobio poverenje naroda, govorim kao predsednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mestu na jednoj od izbornih lista. Moraće da čuva mir i stabilnost, ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese.

Služio sam verno, časno i pošteno, sutra ujutru predajem dužnost Ani Brnabić“ „I ja ću sutra ujutru, koliko treba, valjda da dođe to do Narodne skupštine, i sutra ujutru gospođi Brnabić predati dužnost koja će biti vršilac dužnosti predsednika Republike. Mi ćemo do kraja decembra imati, po Ustavu i zakonu, da vam to tehnički olakšam novinarima koji nekada vole da pročitaju sve, a nekada i ne vole sve da pročitaju. Dakle, do kraja decembra moraćemo da imamo održane predsedničke izbore, prvi krug predsedničkih izbora, a pre toga, kao što znate, 25. oktobra imamo parlamentarne izbore“, rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić se obraća naciji iz Predsedništva: Danas je dan kada podnosim ostavku

(Pančevac)