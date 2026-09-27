Miris iz ormara koji traje mesecima: Napravite domaći osveživač od 2 sastojka

Domaći osveživač za ormar pravi se za 5 minuta, od dva sastojka iz kuhinje. Pogledajte kako se pravi i koji miris da izaberete.

Otvorite ormar, a umesto mirisa omekšivača dočeka vas ona ustajala, zatvorena nota koja se s vremenom javi i kada je garderoba potpuno čista? Kupovni sprej nije jedini izlaz, jer domaći osveživač za ormar napravite kod kuće za nekoliko minuta.

Glavni sastojak najverovatnije već stoji na vašoj kuhinjskoj polici. Reč je o običnom pirinču. U njega ide nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru, pa teglica odlazi među garderobu.

Pirinač upija miris i pušta ga malo po malo, pa ormar miriše prelepo bez kupovnih kesica i sprejeva.

Dva glavna sastojka i pet minuta posla

Za domaći osveživač prvo odmerite pola šolje pirinča i uzmite eterično ulje čiji vam se miris dopada. Uz to vam trebaju manja teglica ili posuda, parče gaze i obična gumica.

Pirinač sipajte u teglicu, dodajte 15 do 20 kapi eteričnog ulja i dobro promešajte.

Skinite poklopac, preko otvora stavite gazu i pričvrstite je gumicom. Tako miris izlazi, a pirinač ostaje u teglici.

Mirisnu teglicu stavite na stabilnu policu među garderobom. Najbolje je mesto sa peškirima ili posteljinom, gde je nećete lako oboriti. U većem ormaru možete staviti dve manje teglice.

Koji miris izabrati da ormar lepo miriše

Sve se svodi na to šta želite da osetite kada otvorite vrata. Lavanda je klasik za one koji vole nežnije i umirujuće note, a limun i narandža ostavljaju znatno svežiji, čistiji utisak.

Eukaliptus ide onima koji vole jače i oštrije mirise. Nijedan od njih ne traje večno, pa računajte da ćete teglicu s vremena na vreme osvežavati. Kada primetite da je aroma popustila, napravite novu mešavinu ili dodajte još nekoliko kapi ulja u postojeća zrna.

Ako ormar miriše na vlagu, domaći osveživač nije rešenje

Osveživač od pirinča može da zamiriše ormar, ali ne dira pravi problem ako se u njemu već oseća vlaga ili se pojavila buđ. Tu prvo tražite odakle vlaga dolazi, pa dobro osušite i provetrite prostor, a miris dolazi tek posle toga.

Za običan ormar kojem samo želite da vratite onaj osećaj svežine, teško da postoji jednostavnije rešenje: malo pirinča, miris koji volite i pet minuta posla.

(Krstarica)