Vučić se obratio građanima uoči podnošenja ostavke: Hvala što ste uvek bili uz svoju zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se, uoči podnošenja ostavke na mesto šefa države, obratio građanima, koji su se okupili ispred zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu i dočekali uz uzvike „Aco, Srbine“.

Na početku obraćanja zahvalio se na dugogodišnjoj podršci.

„Uz ogromnu zahvalnost, ne samo za dve veličanstvene pobede 2017. i 2022. u prvom izbornom krugu uz ogromnu razliku, već pre svega hvala što ste uvek bili uz svoju zemlju“, rekao je Vučić.

Dodao je da je u tom periodu bilo mnogo teških trenutaka – od kovida do ukrajinsko-ruskog sukoba, sukoba širom sveta.

„Uspevali smo uvek da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost naše zemlje. Uspevali smo uvek da izlazimo jači, da svake godine snažimo našu ekonomiju“, naveo je Vučić.

Istakao je da ne može da objasni koliko mu je teško padalo to što su pokušali da nam sruše zemlju.

„To što su pokušali da nam unište zemlju, to što su pokušali da sve ono što smo radili, sve ono što smo gradili zajednički, gumicom obrišu. I vama beskrajno hvala, hrabri ljudi Srbije, koji ste se tome suprotstavili i koji ste rekli: ‘ne, ne damo svoju otadžbinu, ne, ne damo svoju Srbiju’. Nikada neću zaboraviti koliko je teško bilo, koliko ste snage morali i hrabrosti da pokažete u tim teškim trenucima“, rekao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić je uoči puta u Njujork najavio da će večeras podneti ostavku na tu funkciju, najverovatnije oko 20 časova.

(Pančevac/TV Pink)