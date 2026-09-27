Rast turizma u Vojvodini 2026: Broj dolazaka turista veći za 14,2 odsto

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević čestitao je danas, povodom 27. septembra – Svetskog dana turizma, svima koji svojim radom doprinose razvoju turizma – hotelijerima, ugostiteljima, turističkim radnicima, agencijama, vodičima i svim drugim učesnicima u turističkom sektoru.

„Tvrdim da danas putovanje počinje mnogo pre nego što spakujemo kofere – počinje klikom na ekranu. Veštačka inteligencija, pametne platforme i savremeni digitalni alati daju nam šansu da našu ponudu predstavimo preciznije, gostima pružimo nezaboravno iskustvo, a našim malim preduzećima i ugostiteljima olakšamo poslovanje. Naš zadatak je da spojimo ono po čemu smo oduvek poznati – dobro poznato gostoprimstvo – sa najmodernijim trendovima, kako bismo rame uz rame stali sa najboljim na svetskoj turističkoj mapi“, istakao je Ivanišević, prenosi Dnevnik.rs.

Da turizam u Vojvodini nastavlja da beleži pozitivne rezultate potvrđuju i podaci sa portala „eTurista“. U prvih osam meseci ove godine, u poređenju sa istim periodom 2025. godine, ukupan broj dolazaka turista povećan je za 14,2 odsto, dok su noćenja domaćih turista povećana za 26,5 odsto.

Posebno je značajan rast stranog turističkog prometa – broj dolazaka stranih turista povećan je za 15,2 odsto, a njihovih noćenja za 24,3 odsto.

Od početka godine do kraja avgusta u Vojvodini je evidentirano 514.762 dolazaka turista, od čega 250.800 domaćih, odnosno 48,7 odsto, i 263.962 stranih turista, što čini 51,3 odsto ukupnih dolazaka.

U istom periodu ostvareno je 1.549.417 noćenja. Domaći turisti ostvarili su 724.491 noćenje, odnosno 46,7 odsto, dok su strani gosti ostvarili 824.926 noćenja, što je 53,3 odsto ukupnog broja.

Ivanišević je ocenio da ovi pokazatelji potvrđuju da Vojvodina privlači sve veći broj domaćih i stranih gostiju, kao i to da je uloženi rad u turističkom sektoru vidljiv.

Ovogodišnji Svetski dan turizma, koji se obeležava pod temom „Digitalna agenda i veštačka inteligencija za redizajniranje turizma“ („Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism“), u prvi plan stavlja ulogu tehnologije i inovacija u oblikovanju budućnosti turističkog sektora.

Resorni sekretar ističe da digitalna transformacija više nije izbor, već prilika koju treba iskoristiti, pre svega kroz primenu veštačke inteligencije, pametnih platformi i savremenih digitalnih alata. On je naglasio da nove tehnologije treba povezati sa tradicionalnim vrednostima, pre svega gostoprimstvom, kako bi turistička ponuda bila dostupnija, vidljivija i konkurentnija.

Istovremeno, poručio je da tehnologija ne sme da zaseni prirodne i kulturne vrednosti na kojima se turistička ponuda Vojvodine zasniva. Kako je naveo, razvoj pametnog turizma podrazumeva i ravnomeran razvoj gradova i sela, očuvanje lokalnog identiteta, kao i manifestacionog i vinskog nasleđa po kojima je Vojvodina prepoznatljiva.

Sekretar Ivanišević je pozvao sve partnere u turističkom sektoru da nastave da ulažu u znanje, nove ideje i digitalne veštine, ističući da se zajedničkim radom može dodatno unaprediti pozicija Srbije, a posebno Vojvodine, na turističkoj mapi sveta.