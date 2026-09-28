Ćojbašić: Grožđe dobro rodilo, ali suša ostavila trag

I u vinogradu Srbislava Ćojbašića iz Dolova, ovogodišnji rod bio je dobar, ali je, kako ističe višestruko nagrađivani viteza vina Svetog Teodora, suša ostavila svoj trag.

Grožđe ima mnogo šećera, kaže vinogradar, ali se oseća nedostatak kiše, jer vinova loza, kada nema dovoljno vode, počinje da štedi sopstvenu snagu i odbacuje grozdove.

Zato dobar prinos ove godine ne znači automatski i savršen kvalitet.

– Treba nam sistem za navodnjavanje, posebno kod nas malih proizvođača. Sve je gore i gore što se tiče nedostatka padavina – upozorava Srbislav Ćojbašić.

Njegova ovogodišnja berba počela je ranije nego prethodnih godina.

Kod gotovo svih sorti grožđe je sazrelo ranije, pa kompletna berba završi oko petnaestak dana pre uobičajenog roka.

U njegovom vinogradu među prvim je obrano belo sovinjon blan, koje je,

iako je ranije skinuto sa čokota, imalo gotovo 25 odsto šećera.

Muskat hamburg bio je na između 22 i 23 odsto, uz dosta bojenih materija, što je dobar znak za buduće vino.

Preostalo je da se završi berbe sorti frankovka i kaberne sovinjon.

Za dobrog vinara berba nije samo pitanje datuma, jer, kako kaže Ćojbašić, trenutak kada će grožđe biti ubrano može da odredi karakter budućeg vina.

Pored rezidbe i svega što se tokom godine radi u vinogradu, odlučujući su merenje šećera i procena zrelosti grožđa.

S tim u vezi, iskusni vinogradar posmatra i sam čokot: lišće počinje da žuti, semenke postaju tvrđe i lakše se odvajaju od bobice, a rast šećera se zaustavlja.

Tada treba proceniti trenutak kada grožđe više ne dobija dovoljno na kvalitetu i kada je vreme da se od vinograda pređe u podrum.

Kod Ćojbašića je taj posao već počeo.

– Belo grožđe je izmuljano, odvojen je talog, grožđe je presovano, a nakon toga je zasejano selekcionisanim kvascima. Vrenje se odvija pod kontrolisanom temperaturom od oko 16 stepeni – ističe Srba.

Sada ostaje ono najteže – čekanje, jer vinogradar tokom godine može da utiče na mnogo toga, ali vino ipak traži svoje vreme.

(Pančevac/J. Filipović)

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