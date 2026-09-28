Potpisani su prvi ugovori sa naftnim kompanijama i počelo je puštanje 5.000 tona evrodizela iz državnih rezervi, kako bi se održala stabilnost snabdevanja tržišta naftnim derivatima, kaže ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Prema odluci Vlade Srbije od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5.000 tona dizela iz državnih rezervi.

„Međutim, da bismo bili sigurni da će tražnja u oktobru biti zadovoljena, predložili smo da se iz državnih rezervi pusti 5.000 tona dizela“, rekla je Dubravka Đedović Handanović, prenosi RTS.

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Navela je da je odluka doneta zbog izuzetno visokih cena dizela, uz kotacije koje su premašivale 1.500, odnosno 1.600 dolara po toni, kao i zbog visokih troškova logistike i transporta derivata železnicom usled niskog vodostaja Dunava.

„Naftne kompanije imaju poteškoća da zadovolje sve potrebe tržišta i svi se oslanjaju na NIS, koji radi punim kapacitetom, sa rekordnim nivoima i prerade i veleprodaje“, dodala je Đedović Handanovićeva.

(RTS)