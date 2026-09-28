Čehovljeva „Prosidba“ nasmejala Glogonjce do suza

Deliblatska peščara: Sledi sanacija u tri pravca
14:00
28.09.2026
Pozorišni komad „Prosidba“ svojski je razgalio brojnu publiku u subotu, 26. septembra, u dvorištu Doma kulture „Mladost“ u Glogonju.
Predstavu, po motivima istoimene komedije Antona Pavloviča Čehova, izvelo je Amatersko pozorište iz Kovina.
– Predstava je bila ambijentalnog karaktera i, u skladu sa njenom koncepcijom, odigrana je u dvorištu Doma kulture. Publika je imala priliku da uživa u komediji ispunjenoj humorom, zanimljivim situacijama i odličnom glumom – rekao je direktor glogonjskog Doma kulture Slavko Jovanovski.
On je zahvalio Amaterskom pozorištu iz Kovina na gostovanju i publici koja je prisustvovala predstavi.
Čehov je u „Prosidbi“ na duhovit način prikazao ljudske slabosti, tvrdoglavost i naglašenu narav svojih junaka.
Umesto jednostavnog dolaska do ljubavi, sreće i porodičnog mira, susret budućih mladenaca pretvara se u niz rasprava i komičnih situacija, pokazujući kako karakter ponekad može da bude najveća prepreka do ostvarenja onoga što nam je nadohvat ruke.
(Pančevac/J. Filipović)
„Glogonjski kotlić“ prikupio 350.000 dinara za lečenje Ognjena