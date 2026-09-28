Čehovljeva „Prosidba“ nasmejala Glogonjce do suza

Pozorišni komad „Prosidba“ svojski je razgalio brojnu publiku u subotu, 26. septembra, u dvorištu Doma kulture „Mladost“ u Glogonju.

Predstavu, po motivima istoimene komedije Antona Pavloviča Čehova, izvelo je Amatersko pozorište iz Kovina.

– Predstava je bila ambijentalnog karaktera i, u skladu sa njenom koncepcijom, odigrana je u dvorištu Doma kulture. Publika je imala priliku da uživa u komediji ispunjenoj humorom, zanimljivim situacijama i odličnom glumom – rekao je direktor glogonjskog Doma kulture Slavko Jovanovski.

On je zahvalio Amaterskom pozorištu iz Kovina na gostovanju i publici koja je prisustvovala predstavi.

Čehov je u „Prosidbi“ na duhovit način prikazao ljudske slabosti, tvrdoglavost i naglašenu narav svojih junaka.

Umesto jednostavnog dolaska do ljubavi, sreće i porodičnog mira, susret budućih mladenaca pretvara se u niz rasprava i komičnih situacija, pokazujući kako karakter ponekad može da bude najveća prepreka do ostvarenja onoga što nam je nadohvat ruke.

(Pančevac/J. Filipović)

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