Preminuo dugogodišnji novinar i urednik Tanjuga Nebojša Radošević

Dugogodišnji novinar i urednik novinske agencije Tanjug Nebojša Radošević preminuo je danas u Beogradu u 61. godini, posle teške bolesti.

Tokom bogate karijere radio je u brojnim medijskim kućama, od kojih je najduže bio u novinskoj agenciji Tanjug, gde je počeo da radi 2000. godine i ostao skoro dve decenije.

Radošević je bio novinar i urednik političke redakcije i izveštavao sa svih najvažnijih događaja. Rođen je u Prištini i izveštavao je i tokom sukoba na KiM, a njegovu karijeru i život duboko je obeležio događaj iz 18. oktobra 1998. godine.

Dok je bio na radnom zadatku kao izveštač iz Prištine, pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) kidnapovali su njega i fotoreportera Vladimira Dobričića u blizini aerodroma Slatina.

U zarobljeništvu su proveli 41 dan, tokom kojih su promenili tri lokacije, preživeli ispitivanja, maltretiranja i lažna suđenja. Oslobođeni su krajem novembra iste godine, prvenstveno zahvaljujući pritisku međunarodnih zvaničnika i solidarnosti kolega novinara.

Radošević je bio ključni svedok Specijalizovanih veća Kosova u Hagu. On je u oktobru 2023. godine svedočio na suđenju Hašimu Tačiju i ostalim liderima OVK optuženim za ratne zločine i tokom svedočenja je detaljno opisao torturu kroz koju je prošao. Poslednjih pet godina života proveo je kao član redakcije Studija B, gde je radio kao iskusan i pouzdan hroničar i izveštač.

(RTS)