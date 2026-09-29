Đaci Osnovne škole Maršal Tito na lečenju i odmoru u Vršcu

Učenici Osnovne škole „Maršal Tito“ proveli su nezaboravnih sedam dana na rekreativno-ozdravnom boravku u poznatom odmaralištu „Vršački breg“ u Vršcu. Ovaj koristan boravak, koji je trajao od 21. do 27. septembra 2026. godine, uspešno je realizovan u bliskoj saradnji sa Crvenim krstom Vršac, čiji su se timovi pobrinuli za tehničku organizaciju i sprovođenje kompletnog edukativnog i zabavnog programa.

Glavni cilj ovog tradicionalnog programa jeste savršen spoj aktivnog odmora, oporavka i neformalnog obrazovanja u zdravom prirodnom okruženju.

Učenje kroz igru: Humane vrednosti i životne veštine

Tokom boravka na Vršačkom bregu, osnovci su kroz interaktivne i kreativne radionice imali priliku da steknu važna znanja koja će im koristiti u svakodnevnom životu. Program Crvenog krsta bio je fokusiran na:

Razvijanje i usvajanje humanih vrednosti i solidarnosti

Sticanje praktičnih životnih veština i snalažljivosti

Jačanje samostalnosti i timskog duha kod dece

Stvaranje boljih preduslova za njihov lični i profesionalni razvoj u budućnosti

Bezbednost dece i zdravstveni nadzor na prvom mestu

Da bi roditelji bili potpuno bezbrižni, organizatori su bezbednost i zdravlje učenika postavili kao apsolutni prioritet tokom cele sedmice. Deca su neprekidno bila u sigurnim rukama i pod budnim okom stručnih vaspitača iz Opova, a u odmaralištu je tokom celog dana i noći bio obezbeđen stalan zdravstveni nadzor dežurnog lekara.

Učenici škole „Maršal Tito“ vratili su se kući puni lepih utisaka, odmorni, bogatiji za nova iskrena prijateljstva i sa neprocenjivim uspomenama sa vršačkih padina.

(Pančevac)