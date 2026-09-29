Petarda u Vračev Gaju: OFK Borac deklasirao Vinogradar iz Gudurice

Fudbaleri OFK Borca iz Vračev Gaja ostvarili su ubedljivu pobedu na domaćem terenu, pošto su u drugom kolu prvenstva deklasirali ekipu Vinogradara iz Gudurice rezultatom 5:0. Domaći tim je od samog starta utakmice nametnuo žestok tempo i u potpunosti diktirao dešavanja na terenu, na šta gostujući fudbaleri iz Gudurice nisu imali nikakav adekvatan odgovor.

Velika borbenost, visoka motivacija i stoprocentna koncentracija izabranika domaćeg tima isplatili su se već u ranoj fazi meča, a dominacija je krunisana sa pet efektnih golova u mreži Vinogradara.

Ivan Arežina predvodio goleadu sa dva pogotka

Domaća publika imala je priliku da uživa u pravoj fudbalskoj rapsodiji i sjajnim akcijama svog tima. Golgeterski šou i raspucanost OFK Borca na ovoj utakmici obezbedio je raspoloženi kvartet strelaca:

Ivan Arežina – sa dva postignuta pogotka bio je najefikasniji pojedinac meča

Aleksa Janković – upisao se u strelce i probio odbranu gostiju

Miloš Jozić – zatresao mrežu za ubedljivu prednost

Stevica Antonijev – stavio tačku na veliku pobedu svojim golom

Navijači kao 12. igrač i velika zahvalnost na fer-pleju

Iz tabora OFK Borca nakon meča su uputili veliku i emotivnu zahvalnost svojim vernim navijačima. Domaća publika je od prvog sudijskog zvižduka glasno bodrila ekipu sa tribina, davala im vetar u leđa u ključnim trenucima i sa pravom ponela titulu „12. igrača“ na ovom meču.

Istovremeno, uprava i igrači kluba iz Vračev Gaja sportski su se zahvalili gostujućoj ekipi iz Gudurice na izuzetno korektnoj borbi i fer-pleju tokom svih 90 minuta igre, požlevši im mnogo sreće i boljih rezultata u nastavku prvenstvene trke.

(Pančevac/S.L)