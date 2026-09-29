Počinje Vulkanov sajam knjiga: Knjigoholičari, spremite se čekaju vas brojna iznenađenja!

Vulkan izdavaštvo ove godine slavi moć pisane reči tamo gde joj je i mesto, među čitaocima.

Od 1. do 18. oktobra veliki popusti čekaju vas tamo gde ste i navikli, na vulkani.rs, vulkančić i u svim Vulkan knjižarama širom Srbije, ali i na Book Festu!

Vulkanov sajam knjiga ove godine ne živi više isključivo na policama knjižara i u onlajn korpama. Izlazi napolje, zauzima neke od najposećenijih gradskih lokacija i pretvara oktobar u veliki susret ljudi koje povezuje ista strast. Ljubav prema knjizi i pisanoj reči.

Tokom Book Fest-a imaćte priliku da upoznate autore čije knjige možda već držite na svojim policama, otkrijete naslove koji su osvojili čitaoce širom sveta i čujete poznata lica kako govore o knjigama koje su osvojile njih.

Drugim rečima, ove godine ne dolazite samo po knjigu i vi postajete deo priče!

Vulkanov sajam knjiga počinje 1. oktobra onlajn, dok od 2. do 18. oktobra stiže u čak 30 Vulkanovih knjižara širom Srbije. Sa velikim popustima, koji će ići čak do 70 posto!

Book Fest

Najvidljiviji deo ovogodišnjeg Vulkanovog sajma knjiga biće Book Fest, koji knjige, autore i sajamsku atmosferu dovodi u neke od najpoznatijih tržnih centara širom Srbije.

Od 2. do 9. oktobra, Book Fest očekuje vas u tržnim centrima Galerija u Beogradu, BIG FASHION u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu.

Od 10. do 18. oktobra, druženje se nastavlja u Delta Cityju i BIG Karaburmi u Beogradu, kao i u BIG Kragujevcu.

U holovima tržnih centara biće postavljeni veliki sajamski štandovi sa knjigama, a Book Fest će trajati svakog dana od 10 do 22 časa.

Ipak, ideja Book Festa nije samo da knjige budu dostupne na još više mesta. Tokom njegovog trajanja očekuju nas susreti sa autorima, druženja sa poznatim licima i prijateljima Vulkan izdavaštva, kao i razgovori o knjigama koje rado preporučujemo.

Naslovi koji će obeležiti jesen 2026.

Ovogodišnji sajam okuplja veliki broj novih i već traženih naslova, a među njima se izdvaja nekoliko knjiga koje će obeležiti jesen pred nama.

Ljubitelji napetih priča moći će da posegnu za romanom Prozor bez ključa Jusija Adler-Olsena, autora čiji su krimići osvojili publiku širom sveta, dok se među najvažnijim domaćim naslovima ove sezone izdvaja Priznanje Miodraga Majića.

Za potpuno drugačiju vrstu bekstva tu je Dodirni nebo Liz Tomford, savremena ljubavna priča iz sveta profesionalnog sporta, koja pripada talasu knjiga zahvaljujući kojima je „sports romance“ poslednjih godina postao jedan od najpopularnijih žanrova među mlađim čitaocima.

Veliku pažnju i ove jeseni privlači popularna psihologija, jedan od najvoljenijih žanrova među domaćom publikom. Nikol LePera u knjizi Kako da budete ljubav svog života istražuje odnos koji gradimo sa sobom, dok Brus Hud u Nauci o sreći pokušava da odgovori na jedno od pitanja koje nas prati vekovima: od čega zapravo zavisi osećaj da živimo dobar život?

Zvezda Vulkanovog sajma: Posebno izdanje dela Selimovića

Posebno mesto na Vulkanovom sajmu knjiga 2026. pripada Meši Selimoviću.

Ove godine obeležava se šezdeset godina od prvog objavljivanja čuvenog naslova Derviš i smrt, jednog od najznačajnijih romana naše književnosti, a Izabrana dela Meše Selimovića biće jedno od centralnih izdanja sajma. Opravdano.

Posebnu vrednost edicije predstavlja do sada neobjavljena verzija početka nedovršenog romana Krug, sa tragovima piščevih izmena i rada na tekstu.

Više od četiri decenije nakon što je Krug prvi put priređen, pred čitaocima se pojavljuju stranice koje do sada nisu bile deo objavljenog Selimovićevog opusa.

Novi naslovi savremenih domaćih autora

Najnoviji naslov Priznanje Miodraga Majića biće tokom trajanja Vulaknovog sajma knjiga predstavljeno na specijalnoj promociji u Somboru, dok će autor na nekoliko lokacija širom zemlje potpisivati knjige.

Među domaćim autorima izdvaja se i dr Roberto Grujičić sa knjigom Detinjstvo iznutra, koja odraslima približava svet deteta i ono što često ostaje neizgovoreno. Pesničku stranu sajamskog programa predstavlja Čovek lake senke Vojislava Karanovića. Oba autora predstaviće svoje knjige u prvom delu Vulkanovog sajma knjiga, o čemu ćemo blagovremeno pisati.

Velike priče za male čitaoce

Posebno mesto na sajmu, kao i svake godine, pripada knjigama za decu.

Harijet Mankaster vraća omiljene junakinje naslovima Dnevnik Viske Cvetić: Kristalna pećina i Isidora Mun vozi bicikl, dok Sara Boui donosi knjigu Nina Pinat je sjajna.

Za ljubitelje urnebesnih avantura tu je Zeka protiv majmuna Džejmija Smarta, a nove generacije čitalaca moći će da otkriju i kratke priče o Pet prijatelja Inid Blajton.

Tu su i Uspomene iz vrtića, knjiga napravljena da sačuva jedan od najvažnijih perioda odrastanja, kao i Čudesni razgovori u prirodi širom sveta, izdanje koje najmlađe vodi na putovanje kroz prirodu i životinjski svet.