Spartak proslavio 115. rođendan

Fudbalski klub “Spartak 1911” iz Debeljače obeležio je veliki jubilej – 115 godina postojanja i rada. Centralni događaj bila je prijateljska utakmica odigrana 27. septembra na stadionu u Debeljači, gde je domaći tim ugostio omladinski i kombinovani sastav beogradskog Partizana, navodi RTV Kovačica.

Gosti su slavili rezultatom 8:0, ali je ishod utakmice bio u drugom planu, jer je ovaj dan protekao u znaku sporta, tradicije i zajedništva. Jubilarni program upotpunio je nastup Društva za negovanje tradicija „Banatsko kolo“, koje je folklornim koreografijama doprinelo svečanoj atmosferi na stadionu.

Predsednik Spartaka Dragan Ilkić istakao je da je klub ponosan na više od jednog veka tradicije i zahvalio Partizanu na dugogodišnjoj saradnji i učešću u proslavi jubileja. Kako je poručio, klub će i u narednom periodu biti usmeren na razvoj infrastrukture i rad sa mlađim kategorijama.

(Pančevac/RTV Kovačica)