Prvulj: Vratila se „Seoba Srba“, stiže i izložba mode

U Narodni muzej Pančevo danas je zvanično vraćena čuvena slika „Seoba Srba“ Paje Jovanovića, najvredniji eksponat ove ustanove, koja je prethodnih meseci bila na pozajmici u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu.

Kustos Miroslav Prvulj potvrdio je u emisiji „Buđenje uz TV Pančevo“ da se ovo remek-delo vraća na svoje staro mesto u okviru stalne postavke, što je izuzetna vest za sve sugrađane i posetioce.

„Izložba je bila na pozajmici u Galeriji Matice srpske, oni su organizovali izložbu, a koncept izložbi je podrazumevao da im je potrebna i naša slika. Evo, danas je vraćena, znači za publiku je sad opet prilika da pogledaju najvredniji eksponat u muzeju“, istakao je Prvulj.

Reč je o prvoj, originalnoj verziji slike u kojoj je, za razliku od one monumentalne u Patrijaršiji u Beogradu, u prvom planu prikazan običan narod sa ovcama, a koja se kroz istoriju najviše urezala u svest naroda putem oleografija i reprodukcija. Prvulj objašnjava specifičnost ovog dela: „Ova naša verzija predstavlja prvobitnu zamisao umetnika, u prvom planu je narod, imate tu i ovce… Ta verzija koja se čuva u Pančevu ljudima se urezala u svest.“

Pored povratka najpoznatijeg eksponata, Narodni muzej Pančevo priprema i otvaranje izuzetno atraktivne izložbe modnih listova iz kolekcije Muzeja Vojvodine, čiji je autor muzejska savetnica Milkica Popović. Svečano otvaranje zakazano je za četvrtak, 1. oktobar u 18 časova u reprezentativnoj Svečanoj sali na spratu muzeja, a postavka će biti otvorena celih mesec dana, do 31. oktobra.

Kako je evropska moda stizala u Pančevo

Ova nesvakidašnja izložba prikazaće kroz autentične modne listove kako se razvijao modni ukus građanske klase i na koji način su trendovi iz velikih evropskih centara – prvenstveno Pariza i Londona, a potom i Beča – stizali na naše prostore. Kako bi postavka bila potpuna, modne listove pratiće i drugi trodimenzionalni elementi:

Autentične salonske haljine iz starih epoha

Prateći modni detalji koji svedoče o modnoj reciklaži

Konceptualno posložen muzejski materijal koji spaja prošli i vek pre njega

S obzirom na to da se modni trendovi ciklično vraćaju, posetioci će na izložbi moći da prepoznaju elemente nekadašnje odeće koji su moderni i u današnje vreme. Svečana sala na spratu muzeja pružiće savršen barokni ambijent za ovu postavku. Kustos Miroslav Prvulj napominje da je ova sala izuzetno tražena: „Definitivno ta sala je najreprezentativnija u samom muzeju i privlači pažnju. Privlači pažnju i mnogi žele tu da prezentuju svoju aktivnost.“

Bogatstvo legata i novo radno vreme muzeja

Pored „Seobe Srba“, Narodni muzej Pančevo čuva neprocenjivo kulturno blago, među kojima su legat Uroša Predića, Stojana Trumića, Zorana Petrovića, kao i čuveni legat Olge Smederevac. Muzej se nedavno obogatio i vrednim poklonom iz Slovenije – nasledstvom čuvene pančevačke porodice Aleksić, iz koje potiče legendarni doktor Vladimir Aleksić, a koje obuhvata 21 prvorazredni istorijski predmet.

Za sve koji žele da posete muzej i uživaju u stalnoj postavci ili novoj izložbi mode, važno je obratiti pažnju na prelazak na zimski raspored rada.

„Radno vreme za posetioce je od utorka do subote, još uvek po letnjem vremenu od 11 do 19, a od 6. oktobra prelazimo na zimsko vreme od 10 do 18 časova“, najavio je Prvulj. Ulaz je otvoren za sve ljubitelje istorije i umetnosti.

(Pančevac/RTV Pančevo)