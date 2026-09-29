Održani Pančevački dani duhovne muzike

U Hramu Uspenja presvete Bogorodice u Pančevu održani su dvadeset i osmi „Pančevački dani duhovne muzike“. Program su obeležili nastupi domaćih ansambala Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, njegovog dečjeg hora i podmlatka, kao i crkvenog hora „Prepodobni Roman Slatkopojac“, uz učešće gostujućih horova iz Zaječara i Ukrajine.

Drugi dan festivala protekao je uz učešće Hora sestara gorodockog Svetonikolajevskog ženskog manastira na prazničnoj liturgiji u Manastiru Svetih Arhangela u Vojlovici, čime je, prema rečima selektora mr Vere Carine, još jednom potvrđena misija festivala da kroz duhovnu pesmu povezuje ljude i neguje tradiciju horskog pojanja.

Organizator manifestacije je Pančevačko muzičko društvo, a suorganizator Srpska pravoslavna crkvena opština Pančevo „Centar“. Pokrovitelji festivala su Grad Pančevo, Srpska pravoslavna crkvena opština Pančevo „Centar“ i Manastir Vojlovica. Selektor festivala je mr Vera Carina.

(Vojvođanski)