EPS upozorava na novu internet prevaru: Ne otvarajte lažne račune za struju

U toku je internet prevara (tzv. fišing) u kojoj se građanima putem elektronske pošte šalju lažni računi za električnu energiju, saopšteno je iz Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ (EPS).

Iz ovog preduzeća apeluju na građane da ne otvaraju sumnjive linkove i da ne ostavljaju svoje podatke.

Iz EPS-a naglašavaju da nisu menjali način slanja i sadržaj elektronskih poruka, te da kupcima nikada ne šalju obaveštenja koja sadrže linkove za plaćanje.

Očekujući reakciju nadležnih organa, „Elektroprivreda Srbije“ je o fišing mejlovima zvanično obavestila Nacionalni CERT, kao i Odeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.