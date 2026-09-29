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Romski horoskop: Evo šta vas čeka u oktobru

20:00

29.09.2026

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Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Romski horoskop za oktobar 2026. godine donosi nam moćne poruke drevnih simbola koji se savršeno nadovezuju na sudbinske preokrete i veliku solarnu eklipsu koja nas čeka 10. oktobra. Romski horoskop je poznat po tome što koristi simbole predmeta iz svakodnevnog života nomadskih naroda, a svaki od njih nosi duboku životnu mudrost o sudbini, instinktu i preživljavanju.
Evo šta stari romski simboli predviđaju za oktobar 2026. godine:
 Gvožđe (21.03. – 20.04.) – Ovan
    • Sudbina u oktobru: Vaša urođena snaga i borbenost biće na testu tokom pomračenja 10. oktobra. Oktobar od vas traži da ne „udarate glavom kroz zid“. Gvožđe se kuje dok je vruće, ali vi u prvoj polovini meseca morate da prikočite.
    • Ljubav i Novac: U ljubavi vas čeka prelomni trenutak – ili se veza transformiše ili puca. Finansijski, krajem meseca stiže nagrada za trud koji ste uložili tokom leta.

👑 Kruna (21.04. – 20.05.) – Bik
    • Sudbina u oktobru: Ponosni ste i volite stabilnost, a Pun Mesec u vašem znaku 24. oktobra donosi krunisanje vašeg višemesečnog truda. Svi oko vas će morati da priznaju vašu vrednost i autoritet.
    • Ljubav i Novac: Početak meseca donosi troškove oko doma, ali sredinom oktobra otvaraju se nova vrata za zaradu. U ljubavi, nemojte biti previše tvrdoglavi – partner traži više topline, a manje ponosa.

🕯️ Svećnjak (21.05. – 20.06.) – Blizanci
    • Sudbina u oktobru: Vi ste u oktobru svetlost koja obasjava put drugima. Vaše ideje i reči imaće magičnu privlačnost. Eklipsa vas inspiriše da pokrenete nešto potpuno novo i kreativno.
    • Ljubav i Novac: Slobodni pripadnici ovog znaka mogu doživeti sudbinsku, gotovo filmsku ljubav „na prvi pogled“. Kada je reč o finansijama, izbegavajte brza obećanja i mutne poslove sredinom meseca.

🛠️ Točak (21.06. – 21.07.) – Rak
    • Sudbina u oktobru: Točak sudbine se okreće za vas, naročito na polju porodice i doma. Sve ono što je stagniralo mesecima, sada se pokreće velikom brzinom. Moguća su preseljenja ili krupne odluke o imovini.
    • Ljubav i Novac: Poslovni pritisak raste krajem meseca, pa ćete morati dobro da balansirate. Partner vam pruža mirno utočište, pod uslovom da svoje poslovne brige ne donosite u kuću.

🌟 Zvezda (22.07. – 22.08.) – Lav
    • Sudbina u oktobru: Sa Marsom u vašem znaku tokom celog oktobra, vi prosto blistate. Vaša energija je magnetična i nezaustavljiva. Oktobar vam donosi važne ugovore, vesti izdaleka ili kraća, ali veoma uspešna putovanja.
    • Ljubav i Novac: Svi pogledi su uprti u vas. Slobodni imaju pregršt prilika za flert, dok zauzeti moraju paziti da njihov ponos ne preraste u egoizam koji povređuje partnera. Finansije su u stalnom usponu.

🔔 Zvono (23.08. – 22.09.) – Devica
    • Sudbina u oktobru: Zvono u romskom horoskopu označava tačnost, disciplinu i oglašavanje važnih vesti. Oktobar vas tera da promenite način na koji vrednujete sebe i svoj rad. Eklipsa 10. oktobra donosi vam važne vesti o novom izvoru prihoda.
    • Ljubav i Novac: Finansijska situacija se drastično menja nabolje, ali samo ako promenite stare navike trošenja. U ljubavi tražite sigurnost i stabilnost – partner će vam pokazati lojalnost kada vam bude najpotrebnije.

⚖️ Novčić (23.09. – 22.10.) – Vaga
    • Sudbina u oktobru: Ovo je vaš mesec preporoda! Sudbinska eklipsa u vašem znaku 10. oktobra okreće novu stranicu vašeg života. Stari devetogodišnji ciklus se zatvara. Menjate se iz korena, a sa tom promenom dolazi i potpuno nova životna energija.
    • Ljubav i Novac: Sve lažne i toksične veze sada otpadaju. Ostaju samo oni koji vrede. Na poslu preuzimate inicijativu i pokrećete sopstvene projekte. Novac vas prati kroz nove početke.

🗡️ Bodež (23.10. – 21.11.) – Škorpija
    • Sudbina u oktobru: Prve tri nedelje oktobra provodite u analizi, radu iza kulisa i oštrenju svojih strategija. Vaša intuicija je oštra poput bodeža. Kada Sunce 23. oktobra uđe u vaš znak, vaša skrivena snaga izbija u prvi plan i preuzimate potpunu kontrolu.
    • Ljubav i Novac: Početak meseca može doneti tajne strasti ili preispitivanje bivših ljubavi. Krajem oktobra postajete magnet za suprotni pol. Finansijski, ovo je mesec uspešnih investicija i rešavanja starih dugova.

🪓 Sekira (22.11. – 21.12.) – Strelac
    • Sudbina u oktobru: Vi u oktobru „sečete“ sve ono što vas sputava da idete napred. Eklipsa vam donosi podršku moćnih i uticajnih prijatelja ili organizacija. Idealno je vreme za širenje mreže kontakata i ostvarivanje velikih ambicija.
    • Ljubav i Novac: Romski horoskop vam predviđa da se iz jednog bliskog prijateljstva ili preko društvenog kruga može roditi velika, strastvena i trajna ljubav. Finansije su stabilne, ali izbegavajte preterano slavljeničko trošenje.

 🧲 Potkovica (22.12. – 20.01.) – Jarac
    • Sudbina u oktobru: Potkovica donosi sreću, ali samo onima koji vredno rade – a vi ste majstor za to. Eklipsa 10. oktobra pogađa sam vrh vašeg neba, polje karijere i statusa. Očekuje vas prelomni trenutak: iznenadno unapređenje, javno priznanje ili promena posla na koji ste dugo čekali.
    • Ljubav i Novac: Uspeh na poslu privlači novac, ali partner može zameriti vašu emotivnu distanciranost u prvoj polovini meseca. Pun Mesec 24. oktobra donosi preko potrebno strastveno pomirenje i stabilizaciju u domu.

🏆 Pehar (21.01. – 19.02.) – Vodolija
    • Sudbina u oktobru: Oktobar puni vaš pehar novim znanjima, mudrošću i širinama. Romski horoskop vam predviđa ogroman uspeh ako se bavite obrazovanjem, pravom, turizmom ili saradnjom sa strancima. Sreća vas prati na putovanjima.
    • Ljubav i Novac: Žudite za slobodom i mentalnom stimulacijom. Slobodne Vodolije privući će osobu koja ne živi u njihovom mestu ili ima potpuno drugačije poreklo. Zajedničko putovanje sa partnerom krajem meseca unosi novu strast.

⛪ Kapela (20.02. – 20.03.) – Ribe
    • Sudbina u oktobru: Kapela simbolizuje duhovnost, mir, ali i duboke životne tajne. Oktobar za vas donosi veliku transformaciju na polju finansija koje delite sa drugima (krediti, porezi, nasledstva ili novac partnera). Eklipsa donosi neočekivano rešenje velikog finansijskog tereta.
    • Ljubav i Novac: U ljubavi u oktobru nema mesta za površnost – romski horoskop kaže da idete na „sve ili ništa“. Strasti su duboke, intuicija vam je nepogrešiva. Zauzeti uspešno rešavaju važne porodične tabu teme.

(Društvene mreže)

Tagovi

astrologija romski horoskop

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