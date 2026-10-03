Mali šampioni iz Pančeva: Srebrni pehar za vrtić Veverica 

PANČEVO – Na samom ulazu u pančevački vrtić „Veverica“ od ove nedelje ponosno sjaji novi pehar. Osvojili su ga mališani predškolskog uzrasta koji su zabeležili istorijski uspeh na državnom finalu Lige malih šampiona 2026, održanom na Adi Ciganliji u okviru prestižnog Sajma sporta u Beogradu, prenosi RTV Pančevo.

Ekipa od desetoro izuzetno brzih i spretnih predškolaca iz Pančeva osvojila je visoko drugo mesto u disciplini štafetna trka na 20.000 centimetara. Oni su sa drugim najboljim vremenom uspešno prešli komplikovan sportski poligon i u svoj grad se vratili sa zasluženim medaljama oko vrata. Da zadatak nije bio težak kada se spoji sa igrom, potvrdili su i sami mali takmičari David, Nemanja i Maša, koji su sa ponosom istakli da su trčali, savladavali prepreke i pre svega se odlično zabavili u Beogradu.

Put do velikog republičkog finala počeo je još u maju na lokalnim kvalifikacijama u pančevačkom Sportskom centru. Tamo je ekipa „Veverice“, uz prvoplasirani vrtić „Leptirić“, uspela da izbori plasman za odlazak na završni turnir. Vaspitačica Jelena Atanackov istakla je da je ponosna na trud koji su deca uložila tokom pretrčavanja staze duge 200 metara, kako je i zvanično nazvana ova disciplina na peharu.

Prema rečima vaspitačice Gabrijele Petković, tim je na takmičenje otišao bez ikakvog opterećenja rezultatom, sa primarnom željom da provedu lep i sunčan dan u prirodi.

„Jako smo ponosni na njih i presrećni. Rezultat nismo očekivali, ali se desio. Veliku zahvalnost dugujemo našoj Predškolskoj ustanovi ‘Dečja radost’, koleginicama na podršci, roditeljima koji su putovali sa nama i najviše Sportskom savezu Grada Pančeva koji je omogućio ovu sportsku priču“, izjavila je Petković. Nova sportska generacija Pančeva pokazala je da se uz drugarstvo i osmeh stiže do samog vrha.

(Pančevac/RTV Pančevo)