Burnih 24 sata u Pančevu: Dva udesa i padovi na ulici

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo zabeležen je povećan broj intervencija, kako u ambulanti i na terenu, tako i na javnim mestima gde su se dogodila dva saobraćajna udesa i ekscesi zbog alkohola.

Lekari su u ambulanti obavili ukupno 42 pregleda, od čega je pomoć pružena za šestoro dece. Stariji sugrađani su se najčešće javljali zbog povišenog krvnog pritiska, visoke temperature i bolova različitog porekla, dok su deca primana uglavnom zbog prehlada i povišene temperature. Na terenu je obavljeno 18 kućnih poseta, pretežno kod hroničnih bolesnika.

Medicinske ekipe imale su pune ruke posla i u transportu pacijenata – obavljeno je 13 prevoza u samom gradu i 27 van Pančeva. Zabeležen je i jedan hitan transport u pratnji lekara, kada je pacijent iz Prijemne ambulante Opšte bolnice Pančevo zbog spinalne stenoze hitno prevezen na Urgentni centar u Beogradu kod neurohirurga.

Na javnim mestima Hitna pomoć je intervenisala dva puta.

Tokom proteklog dana dogodila su se i dva saobraćajna udesa sa povređenim licima. Prvi udes se desio u Ulici Žarka Zrenjanina ispred broja 167, a drugi na uglu ulica Maksima Gorkog i Petra Drapšina u Starčevu. U oba udesa povređena je po jedna osoba, i obe su nakon primarnog zbrinjavanja prevezene u pančevačku bolnicu na dalju dijagnostiku i lečenje.