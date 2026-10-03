Lekcija na terenu: Gimnazijalci iz Kovačice obišli Zagajačka brda

Učenici i profesori Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice iskoristili su sunčan jesenji dan za tradicionalnu šetnju, a ove godine njihova destinacija imala je i poseban, humanitarni karakter. Kovačički gimnazijalci posetili su čuvena Zagajička brda kako bi na svoj način pružili podršku ovom prelepom, ali nedavno opožarenom području.

Tokom boravka na terenu, učenici nisu bili samo rekreativci. Oni su pripremili i održali zanimljiva mini-predavanja o izuzetnom značaju ovog lokaliteta, kao i o specifičnim prirodnim odlikama cele Deliblatske peščare. Na taj način su spojili učenje, ekološku svest i boravak u prirodi.

Iz škole poručuju da su se sjajno proveli, a sudeći po širokim osmesima na licima đaka i profesora, ova tradicionalna jesenja avantura u potpunosti je ispunila svoj cilj.

(Pančevac/S.L)