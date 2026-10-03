Pančevo: Prskanje komaraca 5. oktobra

Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. organizje akciju suzbijanja odraslih komaraca na čitavoj teritoriji Grada Pančeva. Tretman je zvanično zakazan za ponedeljak, 5. oktobar 2026. godine, a njegova realizacija direktno će zavisiti od trenutnih meteoroloških prilika na terenu.

Akcija uništavanja ovih dosadnih insekata biće izvedena specijalizovanim uređajima sa zemlje, a planirano radno vreme ekipa je u večernjem terminu, tačnije od 17 do 20 časova. Kako se navodi u planu rada, u pojedinim naseljima i delovima grada biće primenjena i metoda intenzivnog zadimljavanja.

Zbog specifičnosti preparata i načina tretiranja, nadležne službe uputile su važan i hitan apel svim lokalnim pčelarima da tokom navedenog perioda preduzmu apsolutno sve neophodne mere kako bi zaštitili svoja pčelinja društva i zatvorili košnice. U slučaju nepovoljnog vetra ili padavina, akcija će biti pomerena za prvi naredni dan sa optimalnim vremenskim uslovima.

(Pančevac)